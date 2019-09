Kara dla oszustów z Rybnika

Karę 45 tys. zł nałożył UOKiK na prowadzącą internetowe serwisy pseudopożyczkowe firmę Geldor Artur Karwot z Rybnika, która obiecywała szybką gotówkę, ale zbierała tylko dane osobowe i bezzwrotne opłaty - poinformował Urząd w komunikacie.

Postępowanie przeciw przedsiębiorcy zostało wszczęte przez Urząd w grudniu 2017 r. Rok później wydano ostrzeżenie konsumenckie.

Według UOKiK, przedsiębiorca uruchomił co najmniej 103 serwisy internetowe, np. pozyczkahit.pl, zebrapozyczki.pl, alfapro.pl, bezbiku.pro. Wyglądem i przekazem marketingowym sugerują one możliwość uzyskania pożyczki. Jest na nich suwak umożliwiający wybranie jej parametrów, są takie hasła, jak „Pożyczki online od zaraz”. Są też opinie zadowolonych klientów - umieszczone przez przedsiębiorcę, który zablokował możliwość dodawania autentycznych komentarzy. Pożyczki od firmy GELDOR jednak uzyskać nie można. Przedsiębiorca zbiera tylko dane konsumentów, którzy składają o nią wniosek. Potem umieszcza je na stronie internetowej, do której mają dostęp potencjalni pożyczkodawcy. Za rejestrację w serwisie, aktywację wniosku i sprawdzenie jego statusu GELDOR pobiera bezzwrotne opłaty m.in. w formie SMS premium, jednorazowo nawet 30 zł.

Działalność firmy Geldor naraża konsumentów na znaczne straty. Często są to osoby w trudnej sytuacji materialnej, którym bank odmówił pożyczki. Ich problemy finansowe mogą się jeszcze pogłębiać wskutek daremnych prób uzyskania pieniędzy za pośrednictwem licznych serwisów tego przedsiębiorcy - ocenił Marek Niechciał, prezes UOKiK cytowany w komunikacie.

Urząd zdecydował, że Geldor musi zaniechać zakwestionowanych praktyk i zapłacić prawie 45 tys. zł (44 792 zł) kary. Oprócz tego ma zamieścić i utrzymywać przez pół roku na stronach wszystkich swoich serwisów informację o decyzji UOKiK. Dzięki temu powinna ona dotrzeć do poszkodowanych konsumentów i uświadomić im, że mogą dochodzić roszczeń od przedsiębiorcy.

PAP, MS