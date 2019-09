Szydło: Z rozwoju gospodarczego może korzystać każdy

Z rozwoju gospodarczego ma prawo korzystać każdy, bez względu na to, gdzie mieszka, gdzie żyje - mówiła podczas konwencji PiS w Katowicach była premier, europosłanka Beata Szydło.

Podczas konwencji programowej PiS odbyła się debata, w której udział wzięli: premier Mateusz Morawiecki, była premier, europosłanka PiS Beata Szydło, minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Dodała, że ważne jest wykorzystanie potencjału poszczególnych regionów.

Z rozwoju gospodarczego ma prawo korzystać każdy, bez względu na to, gdzie mieszka, gdzie żyje - czy w małym mieście, małej miejscowości, na wsi, czy w dużym mieście; bez względu na to, czy żyje na północy, na południu, wschodzie, czy zachodnie Polski, czy w centrum - każdy ma prawo korzystać z rozwoju gospodarczego - powiedziała. - Gospodarka ma służyć ludziom. Gospodarka jest dla ludzi. Gospodarka ma stwarzać możliwości stabilizacji życia i godnego życia polskich rodzin - to było podstawowe nasze założenie. Państwo ma stwarzać możliwości, państwo ma przede wszystkim dawać szanse, tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji - wspierać, tych, którzy są kreatywni - wspierać również w tym, żeby oni potem ten swój potencjał potrafili wykorzystać i przełożyć na rozwój gospodarczy”- podkreślała.

Szydło mówiła również, że rząd wiedział, że Polsce są potrzebne projekty społeczne, które będą wspierały regiony i rodziny oraz miały stać się elementem rozwoju gospodarczego Polski.

To jest ten fenomen polskiego rozwoju - to, że programy społeczne stały się motorem napędowym polskiej gospodarki” - mówiła. „Udało nam się coś niesamowitego, bo do tej pory wszyscy mówili o tym, że programy społeczne to jest koszt i budżet państwa tego nie jest w stanie unieść, ażeby tak szeroko pójść z programami społecznymi - dodała.