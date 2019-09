DGP potwierdza informacje portalu wPolityce.pl. Szykuje się dobra zmiana w programie szczepień!

Ministerstwo Zdrowia bardzo poważnie rozważa wprowadzenie refundacji trzynastowalentnej szczepionki przeciw pneumokokom. To preparat, który zapewnia obecnie najszerszą dostępną ochronę.

Pisaliśmy niedawno o takich planach Ministerstwa Zdrowia. Podobne informacje przynosi tekst w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Wierzę, że już od początku 2020 r. będziemy mogli podawać dzieciom szczepionki trzynastowalentne – mówi cytowany przez gazetę członek kierownictwa resortu zdrowia, dodając, że „choć w wielu państwach na świecie to już standard, to i tak byłoby to jedno z największych osiągnięć Ministerstwa Zdrowia w ostatnich latach”.