Uszczelnienie podatków przyniosło rekordowe wpływy do budżetu

Dzięki sprawnemu ściąganiu podatków, w ostatnich latach dynamicznie rosną dochody polskiego budżetu. Między rokiem 2015 a 2018 wzrosły one o ponad 30%. Dzięki temu nasze państwo może sobie pozwolić na to, by realizować swoje cele gospodarcze i społeczne, czyli np. zwiększać innowacyjność gospodarki czy wspierać rodziny. Dodatkowo uszczelnienie podatków wyrównuje warunki konkurencji między przedsiębiorcami.

Wpływy z tytułu podatków dochodowych - PIT i CIT - w latach 2015-2018 zwiększyły się o ponad 30%. Ich zdecydowany przyrost nastąpił w roku 2018 r. - odpowiednio o 13,8% i 16,8%. Już w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku dochody z PIT były rekordowe i wyniosły 36 mld zł (wzrost o 13%) - czytamy w komunikacie ,ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Natomiast z tytułu CIT do końca lipca budżet zyskał 25 mld zł (wzrost o 20%). Wyższe przychody z PIT to m.in. efekt bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wzrostu wynagrodzeń. Dzięki temu możliwe było wprowadzenie takich zmian, jak zerowy PIT dla młodych czy obniżenie stawki z 18% do 17%.

Z kolei dochody z tytułu VAT w latach 2015-2018 przyrosły o 42%. W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku były one rekordowe i przekroczyły wartość 100 mld zł (wzrost o ok. 7%, rok do roku). Również w tym przypadku wzrost wpływów to efekt szeregu, wzajemnie uzupełniających się, działań uszczelniających.

Jak informuje resort, istotnym źródłem zasilającym budżet jest również akcyza. W latach 2015-2018 zysk z tego tytułu urósł o 14%. To zasługa, związanego ze wzrostem gospodarczym, zwiększenia popytu na paliwa ciekłe oraz ograniczenia szarej strefy w handlu paliwami. Wprowadzenie regulacji wymierzonych w nielegalny obrót paliwami (pakiet paliwowy, pakiet energetyczny, pakiet przewozowy), wyrównało warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu w Polsce wzrosła legalna sprzedaż paliw.