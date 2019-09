Wykreślenie z rejestru VAT: weszły spore zmiany!

Wykreślenie z rejestru VAT – termin znany podatnikom, którzy rozliczają się z fiskusem. Od września w tej kwestii weszły w życie spore zmiany. Wykreślenie z rejestru VAT następuje znacznie szybciej, a przedsiębiorcy muszą mieć się na baczności. Zobacz, co musisz wiedzieć!

Od września bieżącego roku weszły w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, związane także z wprowadzeniem białej listy podatników. Owocem tego są spore zmiany odnośnie rejestru VAT, a konkretnie wykreślania z niego przedsiębiorców. Zmieniły się zasady i terminy. Jest bardziej rygorystycznie i niestety szybciej. Co warto wiedzieć w tej kwestii?

Wystarczy brak jednej deklaracji

Do końca sierpnia bieżącego roku wykreślenie podatnika z rejestru VAT-EU następowało po upływie kwartału, jeśli przedsiębiorca nie złożył odpowiednich informacji podsumowujących, albo złożył je, nie wykazując przy tym podatku do odliczenia. Sporo przedsiębiorców zdążyło „przyzwyczaić się” do tego terminu, uważając go za optymalne rozwiązanie. Od września w tej kwestii nastąpiła nie mała rewolucja.

Wykreślenie z rejestru VAT to termin, który od paru tygodni nabiera wręcz nowego znaczenia. Podatnicy mają bowiem znacznie mniej czasu na dopełnienie formalności. Wykreślenie z rejestru, zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie, będzie mieć miejsce już po niedostarczeniu zaledwie jednej deklaracji. Mowa tutaj o deklaracji kwartalnej, jaką dostarczają firmy rozliczające się co trzy miesiące z fiskusem. W porównaniu do poprzednich przepisów, to aż o połowę mniej czasu na dopełnienie formalności.

Kto skorzysta na nowych przepisach?

Podatnicy rozliczający się kwartalnie z urzędem skarbowym na pewno muszą bardziej rygorystycznie pilnować terminów i związanych z rejestrem VAT formalności. Jest jednak grupa przedsiębiorców, którzy wręcz skorzystają na wprowadzonych zmianach albo odczują je mniej boleśnie. Mowa tutaj o podatnikach, którzy z fiskusem rozliczają się miesięcznie.

Wkreślenie z rejestru VAT podatnika rozliczającego się w formie miesięcznej nastąpi dopiero po nieprzesłaniu trzech deklaracji podatkowych. To termin, który do tej pory przedsiębiorcy uważali za optymalny. Zielone światło pojawia się także dla tych, którzy na skutek wezwania urzędu skarbowego zdołają udowodnić prowadzenie działalności gospodarczej i złożą brakujące deklaracje – unikną oni bowiem wykreślenia z rejestru.