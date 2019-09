Emilewicz: Przywracanie akwenów do życia to wyzwanie dla miast

Przywracanie akwenów do życia to jedno z głównych wyzwań dla polskich miast - przyznała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podczas wizyty w Swarzędzu (Wielkopolskie). Władze podpoznańskiej gminy chcą ożywić miejskie jezioro.

Podpoznański Swarzędz wspólnie z Katedrą Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza opracowali projekt, który zakładałby wybudowanie kąpieliska w części jeziora, które ze względu na zanieczyszczenia i skład chemiczny wody nie nadaje się do kąpieli. Woda w kąpielisku byłaby oczyszczana i jednocześnie specjalnymi mobilnymi barierami odgrodzona od reszty akwenu.

Jezioro Swarzędzkie ma powierzchnię ponad 90 hektarów, natomiast akwen do rekreacji będzie liczył niespełna 2420 m kw.

Minister Emilewicz przyznała, że rząd mocno wspiera pomysły, które mają na celu przywracanie akwenów mieszkańcom.

Przywracanie akwenów do życia, odwracania miast w kierunku akwenów to są jedne z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoją polskie miasta. Wiemy, że większość polskich miast jest odwrócona od rzek, a akweny, jak na przykład jeziora nie są wykorzystane w taki sposób, żeby mogły zaspakajać potrzeby mieszkańców” - powiedziała.

Jak dodała, projekt zaprezentowany przez władze Swarzędza i uniwersytet jest niezwykle interesujący z kilku powodów.

Dwa województwa w Polsce najmocniej cierpią z powodu pustynnienia - to Wielkopolska i województwo łódzkie. Jesteśmy w przededniu uruchomienia programu tzw. małej retencji - zbierania i gromadzenia wody czystej, użytkowej, którą będzie można później wykorzystywać. Próba filtrowania i system technologiczny, który dzisiaj został zaprezentowany, to jest też odpowiedź na ten problem. Mówimy o oczyszczeniu fragmentu Jeziora Swarzędzkiego, ale tego typu programy można sobie wyobrazić w programie małej retencji. Chodzi o to, żeby zbiorniki wodne nie były tylko zwykłą sadzawką, ale spełniały funkcje rekreacyjne” - podkreśliła.

Jak dodała, godny uwagi jest sam pomysł i innowacyjne rozwiązania, które mogą posłużyć także innym miastom.

To nie jest jedyne jezioro na terenie powiatu poznańskiego, które boryka się z podobnymi problemami, to dotyczy wiele innych akwenów. To może być też bardzo atrakcyjny program dla wielu innych miast. Jako Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii staramy się zwiększać liczbę patentów, bo to świadczy też o innowacyjności gospodarki. Ważne jest, aby te patenty jak najszybciej wchodziły na rynek - tłumaczyła.