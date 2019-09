Kaczyński: wysokie płace napędzają wzrost gospodarczy

Jarosław Kaczyński, prezes PiS zabrał głos na konwencji regionalnej PiS w Szczecinie.

Jeśli spojrzeć na cztery lata i zapytać o największe osiągnięcie, to jest to wiarygodność. Za nami jest tablica z wypisanymi naszymi osiągnięciami. To zmiany, które zmieniły sytuację wielu ludzi, które przywróciły w Polsce elementarną sprawiedliwość. My to zrobiliśmy. Jeśli spojrzeć wstecz te 30 lat, były próby Jana Olszewskiego, my próbowaliśmy w latach 2005-2007. To były trudne lata, ale teraz się udało. Mieliśmy rozwiązane ręce, które okazało się, że są bardzo sprawne. Zrobiliśmy to, co trzeba. Będziemy robili to dalej, w różnych wymiarach — podkreślił prezes PiS.

Atakowane są zapowiedzi wprowadzenia podwyżek pensji minimalnej. Idziemy drogą, która ma prowadzić do podwyższenia dochodów Polaków. To nie jest tak, ze pensje minimalne to tylko ci, którzy zarabiają najmniej. To mechanizm, który naciska na podwyższanie pensji w ogóle. Jeśli mamy do tego rynek pracownika, to jest to mechanizm sprawnie działający. Te cztery lata to pokazały. Ale niektórym to się nie podoba. Mówią, że to nierealne. To pomyłka, albo zła wola, chociaż obawiam się, że to zła wola. W Polsce można uzyskać duży postęp gospodarczy jeśli przedsiębiorcy unowocześnią organizację pracy i sięgają po nowe technologie, a opłaca się to, kiedy są wysokie płace. Jeśli chcemy się szybko rozwijać, to musimy podnosić dochody naszych obywateli — mówił. To mechanizm napędzający wzrost gospodarczy i unowocześnianie gospodarki. Tylko ignoranci i ludzie złej woli nie chcą tego zauważyć. Chcą półkolonialnego modelu gospodarki. To trwało w Polsce przez wiele lat. Trzeba z tym skończyć dużo bardziej radykalnie — podkreślił Kaczyński.

Sądzę, że po tych czterech latach doszliśmy do momentu, w którym możemy ze śmiałością mówić o dalszej przyszłości. Kiedy zaczynaliśmy rządzić, mieliśmy wiele planów i determinację, ale nie mieliśmy pewności. Zaryzykowaliśmy, postanowiliśmy wyrwać Polskę z bezruchu i udało nam się. Dziś już wiemy, że można, ale trzeba zapytać o cel. Dążymy do skonstruowania polskiej wersji państwa dobrobytu. To ma wymiar czystoekonomiczny — powiedział.

Uczeni z SGH uważają, że za 14 lat możemy dogonić średnią UE, a za 21 lat poziom Niemiec. Wśród nas jest wielu młodych ludzi, łącznie z panem premierem. On uważa, że można szybciej. Ja już młody i tak energiczny nie jestem, ale też tak uważam — zażartował Kaczyński.

Ale to nie wszystko. Bogactwo może być różnie dzielone. Sprawiedliwie, racjonalnie, albo tez nie. My chcemy podziału sprawiedliwego i racjonalnego, służącego dalszemu rozwojowi. Wszystkie nasze zabiegi będą prowadziły do tego. Biznesmeni też mają przed sobą wiele przeszkód, które trzeba i można usunąć. Mamy wiele szklanych sufitów, a my chcemy im dać szansę. W Polsce przedsiębiorcy, energiczni ludzie muszą mieć szansę znaleźć się bardzo wysoko w terenach zastrzeżonych dla profitentów postkomunistów. To się musi skończyć. Polska elita musi być inna, nowa — podkreślił prezes PiS.

Nie będziemy nic nikomu zabierać. Chodzi o konkurencję. Nie będę tu wymieniał, bo zaraz procesy, a jakie mamy sądy, to wiemy — zażartował prezes PiS.

Przełamanie tego to nasze zadanie na kolejną kadencję — podkreślił Kaczyński.

Źródło: wPolityce.pl, oprac. sek