MPiT: Jutro będzie lepsze

Historycznie niski poziom stopy bezrobocia notowany w Polsce trzeci miesiąc z rzędu jest jednym z najniższych w całej UE - wskazało MPiT w komentarzu do poniedziałkowych danych Eurostatu. Sprzyja to popytowi konsumpcyjnemu i inwestycyjnemu, co stanowi pozytywną prognozę na przyszłość - dodano

Stopa bezrobocia w strefie euro w sierpniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 7,4 proc., wobec 7,5 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował w poniedziałkowym komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 3,3 proc. wobec 3,3 proc. w lipcu.

Eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zwrócili uwagę, że w sierpniu poziom stopy bezrobocia obniżył się wobec poprzedniego miesiąca, zarówno w strefie euro (z 7,5 proc. do 7,4 proc.), jak i całej UE (z 6,3 proc. do 6,2 proc.). To najniższe poziomy tego wskaźnika od maja 2008 r. w przypadku strefy euro i od stycznia 2000 r. w przypadku całej UE - podkreślili.

Dodali, że historycznie niski poziom stopy bezrobocia, według danych Eurostat, notowany jest także w Polsce i wynosi 3,3 proc.. Tak niski wynik utrzymuje się już trzeci miesiąc z rzędu i jest jednym z najniższych w całej UE - lepsze rezultaty osiągnęły jedynie Czechy i Niemcy z wynikami odpowiednio 2 proc. i 3,1 proc. - wskazało MPiT.

Najwyższy poziom stopa bezrobocia utrzymuje się na południu Europy - we Włoszech (9,5 proc.) i Hiszpanii (13,8 proc.) - przypomniał resort.

Tak niska stopa bezrobocia w Polsce w połączeniu ze wzrostem zatrudnienia i rosnącymi płacami potwierdza dobrą kondycję naszej gospodarki. Sprzyja popytowi konsumpcyjnemu i inwestycyjnemu, co stanowi pozytywną prognozę na przyszłość - ocenili.

PAP, mw