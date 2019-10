Polska silna to Polska cyfrowa

Priorytetem i podstawą programową dla każdego polskiego ugrupowania politycznego powinien być rozwój innowacyjnej gospodarki - napisano w przekazanych założeniach programowych „Silna Polska Cyfrowa”, manifeście polskiej branży cyfrowej nowoczesnych technologii.

Jak wyjaśniono, założenia są manifestem przedstawicieli organizacji reprezentujących największe przedsiębiorstwa z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii w Polsce, będącym podstawą w dyskusji o rozwoju nowoczesnych technologii oraz cyfrowej gospodarki w naszym kraju.

Sygnatariusze manifestu stoją na stanowisku, że priorytetem i podstawą programową dla każdego polskiego ugrupowania politycznego powinien być rozwój innowacyjnej gospodarki tak, by stała się ona konkurencyjna względem europejskich i światowych rynków.

„Deklarujemy, że będziemy wspierać wszelkie inicjatywy - zarówno polityczne, np. legislacyjne, jak i społeczne - zmierzające do postępu i rozwoju branży cyfrowej i nowoczesnych technologii w naszym kraju (…)” - czytamy w dokumencie.

Wśród inicjatyw tych wymieniono: cyfryzację gospodarki i rozwój e-usług; wdrożenie sieci 5G; rozwój przemysłu 4.0; rozwój kompetencji cyfrowych, m.in. edukacji na poziomie szkolnym czy podnoszenie umiejętności pracowników; rozwój sztucznej inteligencji (AI) oraz internetu rzeczy (IoT).

Z manifestu wynika, że poparcie branży uzyskają również takie działania jak: ustanowienie zasad ochrony prywatności w sieci na miarę XXI wieku; budowanie przyjaznego otoczenia prawnego dla polskich przedsiębiorców, inżynierów, naukowców, start upów; inwestowanie w innowacje, np. poprzez centra badawczo-rozwojowe (R&D); zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

„W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu apelujemy do kandydatów wszystkich opcji politycznych, by postulaty zawarte w naszym manifeście zostały włączone do debaty publicznej prowadzonej w ramach kampanii wyborczej” - zaapelowano.

„Liczymy również, że kwestie te będą ważne dla wszystkich przyszłych posłów, senatorów oraz polskiego rządu i że znajdą swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych” - dodano.

