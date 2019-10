SKEF: Oszczędzajmy mądrze i bezpiecznie

Dla przeciętnego Kowalskiego oszczędzanie nie jest łatwe, swoją pensję lub świadczenie emerytalno-rentowe przeznacza on w większości „na życie”. Jeśli oszczędza – to najczęściej na rachunku lub nadal w przysłowiowej skarpecie.

Oszczędzanie może być trudne także z innego powodu – w gąszczu dostępnych na rynku ofert różnych instytucji finansowych niełatwo znaleźć tę najlepszą. Dlaczego? Często jest to kwestia braku wiedzy z zakresu finansów. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej edukuje w zakresie wiedzy o finansach i ekonomii, tak potrzebnej we współczesnym świecie.

Dziś chcemy podpowiedzieć Państwu, jak oszczędzać mądrze i bezpiecznie. Zastanówmy się, jak oszczędzać. Czy „skarpeta” jest bezpieczna? W ostatnich latach wielu starszych Polaków padło ofiarą kradzieży metodą „na wnuczka”. Może zatem wybrać inne metody – wspomniany rachunek oszczędnościowy lub lokatę?

Skupmy się dziś na tej ostatniej

Można powiedzieć, że lokata to środki, które przekazujemy bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na określony czas w zamian za odsetki. Oferta instytucji finansowych, jeśli chodzi o lokaty, jest bardzo szeroka – lokaty krótko- lub długoterminowe, lokaty z oprocentowaniem stałym lub zmiennym. Wybierając lokatę, starajmy się dowiedzieć o niej jak najwięcej, żeby nie zostać zaskoczonym jakimś „kruczkiem”.

Banki często kuszą nas atrakcyjnym oprocentowaniem lokat terminowych. Na potrzeby uproszczonego wyliczenia przyjmijmy, że wynosi ono 3% w skali roku, a my chcemy powierzyć bankowi 10 000 zł. Prostą metodą liczymy więc na zysk w postaci 300 zł. Nic bardziej mylnego! Najczęściej promocyjne lokaty są ograniczone czasowo, np. maksymalny okres to 3 miesiące. Oznacza to, że w czasie trwania depozytu nasze pieniądze wypracowałyby zaledwie 75 zł, a nie 300 zł, jak zdawała się kusić reklama. Ponadto wspomniane 75 zł to kwota brutto, od której należy odjąć podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Jaką lokatę wybrać?

Dlatego wybierając lokatę, zwróćmy uwagę nie tylko na jej oprocentowanie w skali roku, ale także czas jej trwania. Pamiętajmy też, że instytucje finansowe to także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. W ofercie największej z nich, czyli Kasy Stefczyka, znajdą Państwo szeroki wybór lokat, z różnym okresem trwania, z oprocentowaniem stałym lub zmiennym. Bogata oferta to większa szansa na znalezienie produktu dopasowanego do naszych potrzeb. Gwarancje depozytów Oszczędzajmy z głową – i pamiętajmy: lokaty w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych działających w Polsce są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości 100 tysięcy euro w złotych. Więcej porad na www.skef.pl

Założenia: kwota lokaty 10 tys. PLN, okres lokaty 6 i 12 miesięcy, oprocentowanie stałe, wymagane konto w danej instytucji, brak innych dodatkowych warunków.