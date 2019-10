Zagórski o internecie rzeczy: Chcemy kreować rozwiązania

Dyskusja o internecie rzeczy jest wielowątkowa. To nie tylko finansowanie czy podnoszenie kompetencji, ale i konieczność współpracy pomiędzy różnymi instytucjami - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski podczas konferencji „Perspektywy dla rozwoju Internetu rzeczy w Polsce”.

Konferencję zorganizowano w Pałacu Prezydenckim. Ma być początkiem serii spotkań o internecie rzeczy. Docelowo mają mieć miejsce w każdym województwie.

Wierzymy, że nowe technologie będą impulsem dla polskiej gospodarki. Są takie państwa i takie rozwiązania, na których możemy się wzorować. Potencjał technologii opartych na internecie rzeczy w Polsce jest jednak tak duży, że wcale nie gonimy kogoś. Powinniśmy być liderem w tej sferze i dążyć do tego wspólnymi siłami - podkreślał Zagórski.

„Tu jest miejsce dla podmiotów z różnych branż. Przykładowo bez telekomunikacji internet rzeczy nie będzie działał. Z kolei w kwestii strony finansowania potrzebna jest silna rola banków. Jednostki administracyjne natomiast wspierają procesy od strony regulacyjnej. Zatem współpraca jest potrzebna ze wszystkimi” - dodał minister cyfryzacji.

„Szczególnie liczę na współpracę nad takimi zagadnieniami, które niektórych przerażają, a bez nich będziemy stali w miejscu. Przykładowo w kwestii sieci 5G. Bardzo istotne w kontekście internetu rzeczy jest również cyberbezpieczeństwo, a jednocześnie rozwiązania z tego zakresu są dla nas szansą, byśmy stali się specjalistami” - mówił Zagórski.

„Od czasu kiedy pojawiły się media społecznościowe, to prywatność jest wystawiona na dużą presję. Zauważyłem, że bardzo łatwo się jej poddajemy w tym przypadku, a z kolei nerwowo reagujemy, gdy zagrożenie narażenia prywatności płynie z instytucji rządowych. W końcu z łatwością podajemy prywatne dane w social mediach. W przypadku internetu rzeczy kluczem jest podniesienie świadomości konsumentów. A najważniejsze są kompetencje specjalistyczne. Toczymy bój o to, by być państwem kreującym, a nie kupującym różne rozwiązania technologiczne.” - podkreślił.