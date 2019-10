Wizy znikają z agendy Polska-USA

Sprawa wiz była tematem gorącym z punktu widzenia opinii publicznej, ale trzeba się cieszyć, że ta kwestia znika z agendy spraw polsko-amerykańskich - to pozwala na pełną koncentrację na sprawach najważniejszych - powiedział w sobotę PAP wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że zgodził się na włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego, na mocy którego w celach turystycznych i biznesowych można wjechać do Stanów Zjednoczonych na 90 dni.

„To bardzo dobra informacja, o której wiedzieliśmy, że nastąpi lada chwila. Perspektywa czasowa tej decyzji ostatecznej i tego, kiedy Polacy będą mogli latać do USA jest bardzo krótka - to najwyżej kilka miesięcy. Teraz pozostała już tylko proceduralna konieczność ustalenia szczegółów, pewnie w krótkiej perspektywie czasu wizyta urzędników ze Stanów Zjednoczonych” - powiedział PAP wiceminister spraw zagranicznych.

Jak podkreślił, cieszy go fakt, że dobiegający do końca temat włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego znika z agendy spraw polsko-amerykańskich.

„Sprawa wiz była tematem gorącym z punktu widzenia opinii publicznej, bo niezałatwionym od lat, natomiast te wiodące tematy we współpracy polsko-amerykańskiej to tematyka bezpieczeństwa, współpracy energetycznej, współpracy gospodarczej. Dobrze, jeśli kwestie, które już dawno powinny być załatwione, znikają z agendy - to pozwala na pełną koncentrację na sprawach najważniejszych” - ocenił.

Pytany o to, czy w relacjach między Polską a USA są jeszcze podobnie zadawnione, nierozwiązane dotąd kwestie powiedział, że to właśnie sprawa wiz była najbardziej zaległą i „dobrze, że to zostało rozwiązane”.

Program bezwizowy (Visa Waiver Program, VWP) wszedł w życie w 1986 r. w celu wspomagania rozwoju turystyki i zacieśniania więzów USA z sojusznikami. Programem VWP jest objętych 38 państw, w tym 23 kraje Unii Europejskiej.

Wśród nich są kraje z naszego regionu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków programu. Polska nie była dotąd objęta tym programem ze względu na zbyt wysoki odsetek osób, którym odmówiono amerykańskiej wizy.

