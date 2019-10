Programowanie: Bezcenna umiejętność

Programowanie jest niezbędną kompetencją w dzisiejszym świecie i w przyszłości, kompetencją, która powinna być jedną z najważniejszych umiejętności podstawowych jak znajomość języków obcych - powiedział w sobotę minister cyfryzacji Marek Zagórski, inaugurując Europejski Tydzień Kodowania (CodeWeek).

Minister w rozmowie z dziennikarzami wyjaśnił, że celem tej inicjatywy jest propagowanie nauki programowania, budowy i podstaw cyfrowego świata. CodeWeek skierowany jest głównie do dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli.

„Programowanie, takie podstawowe, pozwala dzieciom zrozumieć jak jest zbudowany wirtualny świat. Jest to o tyle istotne, że pozwoli nam przygotować młodych ludzi to tego, żeby być nie tylko odbiorcami tych rozwiązań i nowoczesnych technologii, ale przede wszystkim aby być aktywnymi konsumentami i kreatorami tych rozwiązań” - powiedział minister cyfryzacji.

Zagórski podkreślił, że zajęcia związane z nauka programowania wprowadzane są również do szkół ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.

„Zwiększyliśmy liczbę godzin informatyki a także podstawy programowania są już realizowane w nauczaniu wczesnoszkolnym. Chodzi nam o to, żeby stało się to czymś naturalnym. Celowo odwołuję cię do nauki języka angielskiego, bo nikt nie ma wątpliwości, że nauczanie jeżyków obcych jest czymś niezbędnym dla naszych dzieci” - powiedział szef resortu cyfryzacji.

Zagórski powiedział, że Europejski Tydzień Kodowania to impreza, która odbywa się w całej Unii Europejskiej po raz siódmy. Dodał, że w tym roku udało się w Polsce zorganizować więcej wydarzeń związanych z programowaniem niż rok temu. O ile w roku 2108 udało się zorganizować ponad 5 tys. tego typu wydarzeń, to w tym roku odbędzie się ich 6,5 tys.

Europejski Tydzień Kodowania to spontaniczny ruch zapoczątkowany w 2013 r. przez młodych doradców ds. agendy cyfrowej, ściśle współpracujących z Komisją Europejską. Akcja ta, realizowana przez wolontariuszy w całej Europie, ma na celu pokazanie wszystkim zainteresowanym, że programowanie może być ciekawe i przydatne. Może na przykład służyć rozwiązywaniu problemów, wcielaniu różnych pomysłów w życie, czy komunikacji.

Tegoroczny Europejski Tydzień Kodowania (CodeWeek) potrwa do 20 października.

PAP/ as/