Kongres 590: Prezydent: Chcemy, żeby Rzeczpospolita stawała się państwem coraz mocniejszym

Podnoszenie poziomu życia zwykłych obywateli to najważniejszy cel rządu, to, co chcemy osiągnąć - mówił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda w Jasionce pod Rzeszowem otwierając Kongres 590. Realizacji tego celu ma służyć m.in. rozwój polskiej gospodarki - dodał, cytuje prezydenta portal wPolityce.pl

Jak czytamy na portalu Andrzej Duda zaznaczył, że polskie firmy „coraz potężniejsze, coraz mocniejsze, mające coraz większe możliwości inwestowania i zatrudniania pracowników”, to także polskie firmy, które będą w stanie coraz więcej pracownikom płacić, które będą w stanie rozwijać się, będą w jeszcze większym stopniu niż dotychczas realizować także i ekspansję na zagraniczne rynki. To jest nasz kierunek — podkreślił prezydent.

Jeśli nie ma się wybujałych ambicji, to osiąga się bardzo niewiele. My mamy ambicje wybujałe po to, żeby osiągnąć jak najwięcej. Cieszę się, że mogę spotkać państwa po raz kolejny. Dziękuję wszystkim wystawcom, wszystkim obecnym, wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na ten kongres — powiedział prezydent.

Jak podkreślił Andrzej Duda, po raz pierwszy od 1989 r. budżet ma być zrównoważony, bez przewidywanego deficytu.

Prezydent podkreślał, że wydatki budżetowe mogą być realizowane dzięki temu, że jest „mądra, skuteczna i dobrze prowadzona polityka podatkowa”, za co dziękował polskiemu rządowi.

