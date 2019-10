Po poniedziałku - przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 320 663 mln zł na koniec września, podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 351 759 mln zł.

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating IDR Banku Pekao na poziomie BBB+ ze stabilną perspektywą oraz Viability Rating (VR) na poziomie bbb+, podała agencja. Fitch podtrzymał także ratingi Pekao Banku Hipotecznego (BBB+).

PKN Orlen prowadzi rozmowy z partnerami biznesowymi, w celu zawarcia umów wieloletnich na zbyt produktów wytwarzanych w ramach programu rozbudowy petrochemii o wartości ponad 8 mld zł. Planuje zakontraktować w ten sposób ok. 90 proc. produktów programu rozwoju petrochemii. Koncern planuje złożyć środki zaradcze dotyczące przejęcia Grupy Lotos w Komisji Europejskiej w najbliższych dniach, niezależnie od uruchomienia przez KE procedury „stop the clock”. PKN Orlen otrzymał oferty od potencjalnych partnerów przy projekcie morskiej energetyki wiatrowej i podtrzymuje plan wyłonienia partnera do końca tego roku. PKN Orlen ogłosi na Kongresie 590 w Rzeszowie rozpoczęcie procesu co-brandingu, czyli uzupełnienia logotypów stacji star w Niemczech i Benzina w Czechach i na Słowacji o logo Orlen jako właściciela grupy kapitałowej. W ciągu trzech lat logo Orlenu będzie już jedynym w całej sieci detalicznej koncernu.

Unibep podpisał z YIT Development umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Nałęczowskiej w Warszawie, podała spółka. Łączne wynagrodzenie Unibepu wynosi 98,8 mln zł netto.

Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) i Tauron podpisały list intencyjny o nabycie bloku biomasowego należącego do Tauron Wytwarzanie przez ECSW, podał Tauron. Potencjalne przygotowanie do eksploatacji kopalni węgla brunatnego na złożu Złoczew może wydłużyć funkcjonowanie należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Elektrowni Bełchatów do 2040 r., uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Unimot zakłada, że wolumen sprzedaży olejów silnikowych Avia na rynku chińskim, zaplanowany na ok. 200 ton w 2019 roku, zostanie przekroczony, poinformował ISBnews prezes Adam Sikorski. W 2020 roku ten wolumen ma natomiast wzrosnąć nawet pięciokrotnie, a co najmniej drugie tyle olejów Avia spółka chce sprzedać na Ukrainie. Unimot podtrzymuje, że wcześniejsza zapowiedź uruchomienia 15 stacji paliw pod marką Avia na Ukrainie do końca 2019 roku jest wciąż realna, poinformował prezes Adam Sikorski.

Liczba zawartych przez spółki z grupy kapitałowej J.W. Construction Holding umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży lokali oraz płatnych rezerwacji wyniosła 249 sztuk w III kwartale 2019 r. wobec 210 sztuk rok wcześniej, podała spółka. Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating IDR Santander Bank Polska na poziomie BBB+ ze stabilną perspektywą oraz Viability Rating (VR) na poziomie bbb+.

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating IDR Banku Handlowego na poziomie A- ze stabilną perspektywą oraz Viability Rating (VR) na poziomie a-.

Mikkel Noesgaard został z dniem 1 listopada 2019 r. powołany na członka zarządu i dyrektora ds. marketingu w P4 sp. z o.o. (Play), podało Play Communications. Powołanie to jest związane z rezygnacją Michała Sobolewskiego, który pełnił tę funkcję, z dniem 7 października br.

7Levels wyda grę Inbento - najnowszy tytuł studia Afterburn. Debiut wstępnie planowany jest na I kw. 2020 r., podała spółka.

Mostostal Kraków, spółka zależna w 100 proc. od Budimeksu podpisał umowę z KGHM Polska Miedź na wykonanie „pod klucz” zadania pn. „P-21 Rozbudowa magazynu koncentratu miedzi na Wydziale Przygotowania Wsadu HMG II - Etap 2”. Wartość umowy wynosi 82 mln zł netto, podał Budimex.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 września 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 747,9 mln zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 795,6 mln zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w PZU wybrało już 590 firm z całej Polski, zatrudniających łącznie ponad 300 tys. osób, poinformował wiceprezes PZU Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PZU TFI) Marcin Żółtek.

Inpro uruchomiło sprzedaż 138 lokali w ramach nowej inwestycji Ostoja w Rumi, podała spółka. Prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję już się rozpoczęły, a zakończenie budowy osiedla jest zaplanowane na 30 lipca 2021 roku.

Banki z udziałem Skarbu Państwa „zerkają pozytywnie” na to, co dzieje się na rynku w kwestii potencjalnych przejęć, poinformował minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Bank Pekao podtrzymuje oczekiwanie, że zysk netto za 2019 r. będzie wyższy r/r w warunkach porównywalnych, prognozuje prezes Michał Krupiński.

Bank Pekao przygotowuje budżet na 2020 rok, który będzie uwzględniał m.in. wysokość składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na przyszły rok. Bank Pekao podtrzymuje cele zawarte w strategii do 2020 roku.

Bank Pekao chce mocniej wspierać eksporterów, również na rynkach pozaeuropejskich oraz projekty związane z energią odnawialną i efektywnością energetyczną.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 126,06 mln zł we wrześniu br., co oznacza wzrost o 32,37 proc. r/r, podała spółka.

Symulator „Crossroads Inn” zadebiutuje na platformach PC/Mac/Linux 23 października, podał Klabater.

Rada nadzorcza Awbudu powołała Pawła Tamborskiego na członka zarządu z dniem 4 października 2019 roku, podała spółka.

Elektrobudowa postanowiła przystąpić do realizacji emisji akcji serii F, podała spółka. Jednocześnie zarząd spóki postanowił odstąpić od emisji akcji serii E.

Akcjonariusze Ursusa w restrukturyzacji podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 4 listopada br. zdecydują o sprzedaży zakładów produkcyjnych w Opalenicy (za łączną cenę nie niższą niż 5,8 mln zł) i Dobrym Mieście (za łączną cenę nie niższą niż 20 mln zł), wynika z projektów uchwał.

Bogusław Mieszczak złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie Selena FM oraz z pełnienia w niej funkcji członka zarządu ds. operacyjnych, ze względów zdrowotnych i rodzinnych.

A.K. ISBnews