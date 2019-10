Kongres 590 - czas na ekspansję polskich przedsiębiorstw

Polska jest postrzegana jako lider w naszym regionie. Mamy rosnącą gospodarkę, która jest jednocześnie bardzo zdywersyfikowana. Dzięki temu silnie opieramy się szokom, które dochodzą do nas z zewnątrz, mimo że nasza gospodarka silnie związana jest z zewnętrznymi partnerami. Jednocześnie brakuje nam czempionów w skali międzynarodowej.Mamy dużo silnych firm - teraz czas na ekspansję tych firm za granicą - powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Jego zdaniem, jednym z zadań rządu na najbliższe 4 lata jest wsparcie w zagranicznej ekspansji polskich firm. Według prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, istotną cechą polskich przedsiębiorstw jest ich zdolność do adaptacji.

Polski biznes musiał się adaptować do okoliczności i działać w warunkach zmienności. Każda firma - również KGHM - myśli o tym, co nas czeka jeśli chodzi o warunki makroekonomiczne - powiedział prezes KGHM.

PKN Orlen także jest przedsiębiorstwem z dużą ekspozycją na rynki międzynarodowe, wskazała wiceprezes koncernu Patrycja Klarecka.

Stawiamy na dywersyfikację i już ponad 50 proc. ropy płynie do nas z innych kierunków niż rosyjski - to nam pozwala realnie zarządzać tym procesem i dzięki temu rozwija się cała gospodarka. Jest jeszcze kwestia fuzji z Grupą Lotos, która pozwoli konkurować globalnie, a nie na rynku krajowym. Chcemy, żeby marka Orlen była widoczna na rynkach globalnych - powiedziała wiceprezes.

Minister Kwieciński zwrócił uwagę na szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, które obecnie dostrzega. Wśród szans wymienił potencjał polskich przedsiębiorstw, który opiera się w dużym stopniu na małych i średnich firmach, a także na to, że Polska jest największym państwem w regionie i zaczyna odgrywać rolę inicjatora. To, że jesteśmy w Unii Europejskiej jest nadal dla nas olbrzymią szansą. Zagrożenia są natomiast związane ze spowolnieniem światowej i europejskiej gospodarki, z tym co się dzieje w Unii - przede wszystkim z Brexitem - z relacjami handlowymi na świecie” - dodał.

W podsumowaniu minister podkreślił, że w pewnych kwestiach jesteśmy już postrzegani jako kraj do naśladowania. Przykładem jest nasza polityka rozwojowa z dobrym zarządzaniem gospodarką i wykorzystywaniem narzędzi informatycznych, co popularnie nazywa się govtechem. Chcemy się tym dzielić i współpracować - podsumował Kwieciński.

A.K., ISBnew