Kongres 590: W Jasionce zakończył się Kongres 590

W Jasionce koło Rzeszowa zakończyła się we wtorek 4. edycja Kongresu 590. W takcie dwudniowych obrad z uczestnikami spotkali się m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Rozdane zostały też Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP.

Otwierając Kongres prezydent Andrzej Duda mówił, że podnoszenie poziomu życia zwykłych obywateli to najważniejszy cel rzędu. Dodał, że jego realizacji ma służyć m.in. rozwój polskiej gospodarki.

Nasz najważniejszy cel w sensie politycznym, zawsze to podkreślam, tym najważniejszym celem jest podnoszenie poziomu życia Polaków, zwykłych obywateli” - powiedział prezydent Duda. Według niego ma to zostać osiągnięte poprzez mądrą politykę, dobre rozwiązania legislacyjne, ale przede wszystkim poprzez rozwój polskiej gospodarki.

Z kolei we wtorek premier Morawiecki, zwracając się do uczestników Kongresu 590 powiedział, że praźródłem naszego sukcesu gospodarczego jest usprawnienie i uszczelnienie systemu finansowego.

Premier stwierdził, że opinie zarówno polskich, unijnych i międzynarodowych ekspertów potwierdzają, że „nasze uszczelnienie systemu podatkowego jest tym mitycznym Atlasem, który dźwiga cały nasz wzrost gospodarczy”. Dodał, że to pokazuje, jak wielką wartością jest państwo polskie, które słucha przedsiębiorców.

Przykładem - jak wskazał - jest np. obniżenie CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podkreślił, że w ogłoszonej niedawno „piątce” dla przedsiębiorców udało się podwyższyć ryczałt uprawniający do niższych podatków z 250 tys. euro do 2 mln euro, czyli do ok. 9 mln zł.

Minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, który również był gościem Kongresu zapowiedział w jego trakcie, że Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju będzie aktualizowana w przyszłym roku. Dodał, że SOR jest obecnie zrealizowana w dwóch trzecich.

Kwieciński zapowiedział także, że system poboru opłat za autostrady będzie zintegrowany z systemem informatycznym Ministerstwa Finansów. Minister podkreślił na jednym z paneli, że Polska rozwija się 3-4 razy szybciej niż strefa euro. Kwieciński zaznaczył, że Polska ma jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych na świecie.

W trakcie Kongresu Grupa PZU we współpracy z Ministerstwem Zdrowia poinformowała o uruchomieniu pionierskiego projektu „Opaska życia”, który ma wspomagać ratowanie ludzkiego. „Opaska życia” to zakładane na rękę elektroniczne urządzenie, które monitoruje podstawowe parametry życiowe pacjentów i alarmuje personel medyczny o sytuacjach zagrożenia. Opaska monitoruje nasycenie krwi tlenem, puls i temperaturę pacjenta. Opaska da sygnał także wtedy, kiedy pacjent np. upadnie.

Podczas Kongresu firmy: Delta, LPP, Olimp Labs, Marco, Ochnik, Warsaw Genomics, Medical Inventi zostały laureatami Nagród Gospodarczych Prezydenta RP, które Andrzej Duda wręczył podczas uroczystej gali w poniedziałek.

W dwudniowym Kongresie uczestniczyło ok. 6 tys. osób, wśród nich byli przedstawiciele biznesu, administracji rządowej, samorządowej oraz eksperci.

