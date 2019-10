MPiT: zagraniczne firmy coraz chętniej inwestują w naszą gospodarkę

Zagraniczne firmy coraz chętniej inwestują w naszą gospodarkę, co jest wyrazem zaufania do polskich przedsiębiorców - podkreślili eksperci ministerstwa przedsiębiorczości i technologii we wtorkowym komentarzu. Dodali, że nasz kraj jest w ścisłej czołówce najmocniejszych gospodarczo krajów UE.

Jak wskazano, dzięki dynamicznemu rozwojowi w ostatnich latach polska gospodarka znajduje się w ścisłej czołówce najmocniejszych gospodarczo krajów UE.

Wzrost PKB w 2018 r. o 5,1 proc. i osiągnięcie jego rekordowej wartości - ponad 2 bilionów zł - to wymierny sukces gospodarczy Polski - czytamy we wtorkowym komentarzu MPiT.

Dodali, że jest to efekt m.in. wprowadzenia konkretnych ułatwień dla biznesu.

Polskie firmy mają też możliwość rozwoju poprzez inwestycje oraz pozyskiwanie know-how od podmiotów zagranicznych, które coraz chętniej inwestują w naszą gospodarkę wyrażając tym samym zaufanie do polskich przedsiębiorców oraz doceniając ich potencjał - oceniło MPiT.

Jak przypomniał resort, powołując się na rankingu Global Best to Invest 2019, w minionym roku w Polsce zrealizowano 163 projekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), czyli o 23 więcej niż rok wcześniej. „Wynik zapewnił Polsce 5. miejsce w rankingu. Na czele listy znalazły się Chiny (856 projektów BIZ), następnie Niemcy (482), Wielka Brytania (417) i Indie (387)” - podkreślił MPiT.

Eksperci resortu przywołali też badanie EY’s Europe Attractiveness Survey 2019, według którego liczba zagranicznych projektów inwestycyjnych realizowanych w Polsce wzrosła w ubiegłym roku o 38 proc., z 197 do 272, dając Polsce 6. miejsce w Europie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Natomiast wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej w obu rankingach Polska zajmowała miejsce 1.

Agencje doceniają silne i stabilne fundamenty polskiej gospodarki wspierane przez odpowiedzialną politykę gospodarczą i utrzymują ratingi kraju na silnym poziomie A z perspektywą stabilną” - podsumowało MPiT.

SzSz(PAP)