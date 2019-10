Wojna handlowa podbija ceny złota

Notowania złota już od kilkunastu sesji znajdują się pod presją podaży. Cena tego kruszcu jeszcze dwa i pół tygodnia temu zbliżyła się do poziomu 1.300 USD za uncję, prowokując pytania o to, jak daleko może sięgnąć zwyżka. Ten poziom cenowy okazał się jednak silnym technicznym oporem, który posłużył jako baza do odbicia notowań złota w dół.