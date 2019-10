Premier: mamy mandat do kontynuacji dobrej zmiany

Żadna partia w historii III RP nie uzyskała takiego poparcia - komentował w Polsat News premier Mateusz Morawiecki pierwsze sondaże po wyborach parlamentarnych. Pytany, czy pozostanie na czele rządu, odpowiedział, że nie jest to teraz analizowane. Dziś cieszymy się tym, co osiągnęliśmy - dodał.

Premier podkreślił, że największa w historii ostatnich 30 lat grupa Polaków nie tylko zaufała PiS, ale powiedziała partii: „Tak, chcemy, żebyście kontynuowali ten rodzaj zmian, te zmiany dla Polski, które rozpoczęliście przez pierwsze cztery lata„.

„Przy takim wietrze w oczy, jaki nam wiał, i z kraju, i zza granicy (…), to, co udało się osiągnąć - przekonać do siebie ludzi, było bardzo trudne do wykonania. Ale zrobiliśmy to i jestem przekonany, że będziemy potrafili kontynuować nasze rządy jeszcze lepiej” - powiedział Morawiecki. Wskazał przy tym, że jego formacja przez minione cztery lata bardzo wiele się nauczyła.