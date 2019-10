Pożyczka Fit sposobem na gotówkę

Z przejściowym brakiem pieniędzy coraz częściej radzimy sobie, sięgając po pożyczkę. Może się jednak zdarzyć, że spłata zaciągniętych zobowiązań może blokować nasze plany. Najlepszym wówczas wyjściem jest zrobienie porządku z finansami. W tym pomoże Pożyczka Fit w Kasie Stefczyka.

Kiedy spłacamy kilka pożyczek, może się zdarzyć, że staniemy się niewolnikami zaciągniętych zobowiązań, które pochłaniają znaczną część miesięcznego wynagrodzenia. Nie jest również rzadkie zaciąganie pożyczek na spłatę już istniejących długów. W sytuacjach podbramkowych jesteśmy w stanie zgodzić się nawet na niekorzystne warunki oferty kredytodawcy, byleby móc zrealizować plany. Gdy nasza zdolność kredytowa jest już nadszarpnięta, jesteśmy bardziej narażeni na zawarcie niekorzystnych zobowiązań. Warto w takiej sytuacji uporządkować swoje finanse, na przykład dzięki Pożyczce Fit w Kasie Stefczyka. Ale czy to możliwe? Nowa pożyczka, gdy już spłacamy stare zobowiązania? Tak – Pożyczka Fit to konsolidacja. Warto więc przypomnieć, co to jest i jakie są atuty tego rozwiązania.

Konsolidacja to zaciągnięcie jednego nowego zobowiązania celem spłaty dotychczasowych. Takie rozwiązanie jest więc najlepszym wyjściem dla osób, które posiadają już kilka zobowiązań w różnych instytucjach finansowych i chciałyby je połączyć w jedno. Dzięki pożyczce konsolidacyjnej płaci się tylko jedną ratę w miesiącu, a nie jak do tej pory – kilka. Ponadto warunki nowej pożyczki mogą być na tyle atrakcyjne, że kwota miesięcznej raty może być niższa niż suma miesięcznych rat wynikających ze zobowiązań, które zostały skonsolidowane.

Kasa Stefczyka wychodzi więc z atrakcyjną propozycją, która nie tylko pozwoli zapanować nad chaosem związanym z miesięcznymi ratami, ale również wyposaży w środki pozwalające na zaspokojenie bieżących potrzeb. Pożyczka Fit przeznaczona jest na spłatę zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych, np. pożyczek gotówkowych, pożyczek ratalnych, kredytów samochodowych, kart kredytowych, linii pożyczkowych czy debetów w rachunkach płatniczych. Pożyczkę Fit można otrzymać w kwocie od 1 tys. zł nawet do 160 tys. zł, na okres od 12 do 120 miesięcy. Istotnym atutem tej pożyczki jest brak prowizji, a oprocentowanie nominalne wynosi tylko 6%.

Jakie są korzyści Pożyczki Fit? Tak samo proste, jak sama konsolidacja:

-miesięcznie jedna rata zamiast wielu do spłaty

-możliwość zmniejszenia wysokości sumy rat dotychczas spłacanych zobowiązań

-0 zł prowizji

-RRSO – 6,23%

-możliwości wyboru dnia spłaty miesięcznej raty

-szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet w 15 minut!

Przykład reprezentatywny z dnia 2.01.2018 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 47 880 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją: 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 120 zł) wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,23%. Czas obowiązywania umowy – 119 miesięcy, 118 miesięcznych rat równych: 536,19 zł oraz ostatnia, 119. rata: 536,57 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 63 806,99 zł, w tym odsetki: 15 806,99 zł. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.