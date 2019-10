Nasze kurczaki polecą do Chin

Kolejne trzy polskie zakłady drobiarskie uzyskały zgodę na eksport do Chin - podał w czwartek resort rolnictwa powołując się na informacje w tej sprawie z polskiej ambasady w Pekinie.

Kolejne trzy polskie zakłady drobiarskie, skontrolowane przez stronę chińską, uzyskały dopuszczenie do chińskiego rynku. Ambasada RP w Pekinie otrzymała z Generalnej Administracji Celnej ChRL stosowną notę w tej sprawie - poinformował w komunikacie resort rolnictwa.

Są to: CEDROB S.A. Ciechanów, Ubojnia Drobiu Ujazdówek; CEDROB S.A. Ciechanów - Zakład Drobiarski w Niepołomicach oraz spółka ROLDROB.

Jak zaznacza ministerstwo, „zakłady zostaną ostatecznie dopuszczone do chińskiego rynku po przekazaniu przez Głównego Lekarza Weterynarii dodatkowych informacji dotyczących tych zakładów”.

Resort zwraca uwagę, że „zatwierdzenie polskich zakładów drobiarskich do eksportu do ChRL jest jednym z efektów rozmów prowadzonych przez ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, z ministrem Ni Yuefeng w Szanghaju, przy okazji I. Chińskiej Międzynarodowej Wystawy Importowej, a także spotkania głównego lekarza weterynarii Bogdana Konopki z głównym inspektorem GACC w Ningbo”.

Chiński rynek został ponownie otwarty dla eksportu polskiego drobiu, po długich zabiegach ze strony Polski, dopiero pod koniec września 2018 r. Polska uzyskała w 2015 r. prawo do eksportu na tamten rynek, ale w grudniu 2016 r. Chiny wstrzymały import z Polski ze względu na wystąpienie w naszym kraju grypy ptaków.

Dotychczas prawo do wysyłek na chiński rynek ma pięć zakładów drobiarskich i jedna chłodnia.

Zainteresowanie branży drobiarskiej eksportem drobiu do Chin jest bardzo duże. Krajowa Rada Drobiarstwa posiada tam nawet swoje przedstawicielstwo. Na razie eksport drobiu jest niewielki i w pierwszej połowie tego roku wyniósł ok. 12 tys. ton, ale jak zapewnił dyrektor generalny KRD Dariusz Goszczyński, w kolejnych miesiącach można spodziewać się zwiększenia wysyłek. Dodał, że o zgodę na eksport ubiega się kilka zakładów drobiarskich zrzeszonych w KRD.

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 2018 roku produkcja mięsa drobiowego wyniosła ok. 2,9 mln ton i była o 4,3 proc. większa niż w roku poprzednim. Sprzedaż zagraniczna, podobnie jak w latach poprzednich, była głównym czynnikiem rozwoju produkcji i zwiększyła się w 2018 roku do ok. 1,3 mln ton, tj. o ponad 13 proc. Eksperci prognozują, że w tym roku wywóz drobiu prawdopodobnie wzrośnie do ponad 1,4 mln ton, tj. o ok. 10 proc. i stanowić będzie prawie 44 proc. produkcji. Polska sprzedaje drób głównie do krajów UE.

Polska jest obecnie jedynym krajem europejskim, który eksportuje drób do Chin.

SzSz(PAP)