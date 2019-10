Nowy projekt Ministerstwa Finansów ws. split payment

Resort finansów chce ułatwić stosowanie mechanizmu podzielonej płatności VAT, umożliwiając wykorzystanie do tego kart płatniczych. Jak mówi PAP Zbigniew Makowski z MF, ponad 10 proc. transakcji split payment realizowanych jest dobrowolnie.

Możliwość dobrowolnego stosowania podzielonej płatności w VAT (MPP), czyli tzw. split payment, istnieje w Polsce od lipca 2018 r. Podatek w takim przypadku trafia na specjalne konto bankowe i firma może korzystać ze środków tam zgromadzonych w ograniczonym zakresie, np. do płatności VAT.

Już ponad 10 proc. transakcji regulowana jest z wykorzystaniem tego mechanizmu. To wynik zachęt związanych na przykład z dużo większym bezpieczeństwem podatkowym, w przypadku gdy mamy wątpliwości co do kontrahenta. Dostawca nie zniknie z VAT-em bez jego rozliczenia, co oznacza, że płatnik faktury uregulowanej w split payment nie naraża się na negatywne konsekwencje ze strony fiskusa - tłumaczy PAP zastępca dyrektora departamentu podatku od towarów i usług w MF Zbigniew Makowski.