Bez tego logistykę w Polsce przejmie Amazon?

Bez Krajowego Operatora Logistycznego logistykę w Polsce przejmie Amazon? Tak się stało w Austrii. Polska ma jeszcze szansę zbudowania polskiego odpowiednika DHL, który może wygrać z Amazonem skalą. Możemy to wygrać, a ze względu na nasze strategiczne geopolityczne położenie nie wolno nam tego przegrać

Jak podkreślili uczestnicy panelu „Krajowy operator logistyczny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” zorganizowanego podczas tegorocznej edycji rzeszowskiego Kongresu 590, fundamentem realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest obecnie pilne opracowanie szczegółowego planu rozwoju logistyki w Polsce i aktualizacja pewnych założeń zawartych w SOR – wynika z wypowiedzi ekspertów.

Jak podkreślili uczestnicy, przyszła już pora na wypracowanie szczegółowego programu rozwoju logistyki w Polsce. Jego fundamentem powinna być narodowa strategia logistyczna, a narzędziem do jej realizacji będzie Krajowy Operator Logistyczny – musi to być podmiot powiązany ze skarbem państwa, którego zadaniem będzie organizacja i integrowanie logistyki w całym kraju. To ważne zadanie, gdyż poziom logistyki będzie decydował o konkurencyjności polskiej gospodarki, a bez państwowego podmiotu za dziesięć lat logistykę przejmą zagraniczne podmioty takie jak Amazon i Uber. Poza tym zwycięstwo operatorów narodowych jest w Polsce możliwe, mimo ekspansji firm kurierskich. Poczta niemiecka (DHL) jest 44 razy większa niż Poczta Polska, jest też o wiele potężniejsza niż państwowy operator pocztowy w Austrii, a mimo to poczta austriacka była w stanie odbić swój rynek pocztowy spod dominacji DHL, gdzie w końcu DHL musiał się z Austrii wycofać. Problem w tym, że podmiotem, który przejął cały łańcuch logistyczny w Austrii finalnie jest nie narodowy operator austriacki, ale Amazon. Krajowy Operator Logistyczny w Polsce ma szansę być szybszy, sprawniejszy i uczciwszy dla całego łańcucha wartości – uczestników procesu logistycznego.

W strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju określa się trzy filary: eksport i innowacyjność, rozwój społeczny, reindustrializację. Zarządzanie całym systemem krajowego wsparcia logistycznego daje nam szansę na rozwój tych usług. Wynika to z naszych kompetencji, zasobów, możliwości zaspokajania potrzeb. Szybki rozwój gospodarki nie jest możliwy bez integrowania tych narzędzi. Operator logistyczny musi zarządzać i dostarczać najbardziej efektywną usługę na rynku. Rynek powinien weryfikować tę usługę. Mamy wtedy szansę wygrać tą konkurencyjną walkę. Chcemy role konkurencyjnego podmiotu dostarczyć naszym partnerom biznesowym, aby byli podmiotami sukcesu – skomentował Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

To, co jest naszym błogosławieństwem w handlu, a przekleństwem lub szansą – w zależności od talentu zajmujących się teraz i w przeszłości polityką – czyli nasze geopolityczne położenie, w logistyce jest tylko szansą. Czy Polska może wykorzystać położenie geopolityczne? Tak, zwłaszcza szansę związaną z tzw. nowym jedwabnym szlakiem.

Poczta Polska może być traktowana jako narodowy operator logistyczny – mówił Grzegorz Kurdziel, członek zarządu Poczty Polskiej. – Dostarczamy około 1,5 mld paczek rocznie do naszych klientów, także biznesowych. Ponad 70 mld gotówki trafia do naszych klientów w Polsce. Poczta Polska ma dobre doświadczenie z partnerami chińskimi. Dobre relacje, które mamy, pomogły nam wkomponować polski e-commerce w tamte rynki. Logistyka wymaga bardzo dobrych systemów informatycznych, efektywnego sposobu magazynowania, przesyłania, sortowania i doręczania. Jest to spore wyzwanie, bardzo kosztowne. Chcemy zainwestować w rozbudowę twardej logistyki, zakup sorterów do przetwarzania przesyłek e-commerce’owych. Dalekosiężnym pomysłem jest stworzenie ekosystemu dla międzynarodowego e-commerce’u, ważnego dla polskiej gospodarki – dodał.

Konferencja Kongres 590 PKP Cargo / autor: A. Ceyrowski, Fratria

Logistyka jest krwiobiegiem wszystkiego, co się dzieje w polskiej gospodarce. Jak podkreślali paneliści, nie można mówić o sprawnie działającym przemyśle i usługach, jeżeli to, co jest potrzebne do wyprodukowania, nie będzie dostarczone w odpowiedniej jakości, w odpowiednim terminie, w odpowiednie miejsce i po odpowiedniej cenie.