Przyszłość w technologiach chmurowych. Specjalistów brak

Badania zlecone przez Microsoft wskazują, że dla 82 proc. polskich menedżerów rozwój cyfrowych kompetencji zespołu to najważniejsza inicjatywa w ramach cyfrowej transformacji ich biznesu. Mając na uwadze niwelowanie luki w kompetencjach cyfrowych wśród pracowników polskich firm, Microsoft rozpoczyna inicjatywę #chmurogotowi, która kładzie szczególny nacisk na obszar rozwoju umiejętności w zakresie zastosowania chmury obliczeniowej. W efekcie realizowanych działań polski rynek pracy zostanie wzbogacony o przynajmniej 1000 specjalistów Cloud w ciągu najbliższego roku

Firma proponuje szereg działań skierowanych m.in. do polskich firm, które potrzebują wykwalifikowanych pracowników do tego, by z sukcesem realizować swoje strategie cyfrowej transformacji w oparciu o chmurę

Już dzisiaj 63 proc. polskich menedżerów biorących udział w badaniu IDC potwierdza wzrost zapotrzebowania na stanowiska, które wymagają szerokiego użycia systemów i aplikacji IT. Polskie przedsiębiorstwa napotykają największe trudności w znalezieniu i pozyskaniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami w obszarze zastosowania chmury obliczeniowej, cyfrowego bezpieczeństwa, dostosowania wymagań biznesowych i IT oraz przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) (Raport IDC Poland na zlecenie Microsoft pt. „Raport State of Digital Skills in CEE”). Również statystyki Komisji Europejskiej potwierdzają ten trend. Według ich szacunków do 2020 roku w całej Unii Europejskiej zabraknie ok. pół miliona specjalistów IT.

Umiejętności pracowników w zakresie chmury obliczeniowej są niezbędne do tego, by skutecznie przeprowadzić cyfrową transformację, która stanowi dzisiaj najwyższy priorytet i jednocześnie wyzwanie dla instytucji publicznych i firm niezależnie od sektora, w jakim działają. Dostrzegamy wyzwania, przed którymi stoją polskie organizacje, które wyraźnie podkreślają znaczenie cyfrowej kultury pracy i gotowości pracowników do cyfrowej zmiany. Właśnie dlatego realizujemy konkretne aktywności, których celem jest wspieranie naszych klientów i partnerów w podnoszeniu kwalifikacji technicznych wśród pracowników, którzy powinni być przygotowani, by w pełni wykorzystać potencjał chmury – podkreśla Mark Loughran, dyrektor generalny w polskim oddziale Microsoft.

W ramach inicjatywy #chmurogotowi pracowników polskich firm i instytucji publicznych będą rozwijali umiejętności w zakresie tworzenia oprogramowania i zarządzania usługami w chmurze Azure, komunikacji i współpracy w chmurze M365 oraz integracji aplikacji w chmurze Dynamics365.

Według firmy analitycznej IDC usługi w chmurze stanowią jeden z najbardziej dynamicznych obszarów polskiego rynku IT, rosnąc kilkakrotnie szybciej niż tradycyjne obszary usług IT. Z najnowszego badania wynika, że wydatki na chmurę publiczną i prywatną w Polsce wzrosły o 26,6% r/r i wyniosły 325,52 mln USD w 2018 r.

Programem objęci są również partnerzy Microsoft, którzy odgrywają kluczową rolę w cyfryzacji instytucji i przedsiębiorstw. Dla tej grupy odbiorców Microsoft zrealizuje 100 szkoleń i warsztatów technicznych podnoszących umiejętności w obszarze chmury Azure, Microsoft365 oraz Dynamics365 oraz 2 duże spotkania szkoleniowe pod nazwą TechSeries. Dla zaawansowanych użytkowników chmury Azure, program przewiduje darmowe lub rabatowane szkolenia certyfikacyjne z Azure (na różnych poziomach zaawansowania) oraz bezpłatne vouchery egzaminacyjne. Dodatkowo klienci Microsoft korzystający z chmury Dynamics 365 będą mogli wziąć udział w warsztatach PowerApps in a Day oraz innych warsztatach i hackatonach. Microsoft przygotował także szereg działań adresujących potrzeby firm w zakresie cyberbezpieczeństwa. Obejmą one zarówno duże organizacje, jak i sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Plany zakładają przeszkolenie ok. 300 osób.

Planujemy objąć eksperckimi warsztatami technicznymi około 600 firm spośród naszych klientów i partnerów. Dodatkowo, około 400 specjalistów IT będzie mogło podnieść swoją wiedzę i umiejętności dzięki udziałowi w technicznych konferencjach pod nazwą TechSeries. Pierwsza z nich odbędzie się już 22 listopada i będzie doskonałą okazją do zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia aplikacji w chmurze, zarządzania nimi, jak i projektowania architektury w środowisku chmurowym. Ponadto, firmy korzystające już z chmury Azure mogą liczyć na bezpłatne programy certyfikacyjne oraz vouchery egzaminacyjne dla swoich pracowników, których kompetencje chcą rozwijać. W ramach współpracy ze szkołami programowania planujemy również przeszkolić kolejne 150 osób. Szacujemy, że dzięki naszej inicjatywie, łącznie w ciągu roku polski rynek wzbogaci się o 1000 specjalistów Cloud – podkreśla Krzysztof Łukaszewski, Azure business group lead w polskim oddziale Microsoft.

Działaniami edukacyjnymi zostanie także objęty szeroki rynek IT i przyszli specjaliści w zakresie technologii chmurowych. W tym celu Microsoft podjął współpracę ze szkołami programowania – SDAcademy, gdzie będą prowadzone zajęcia z wprowadzenia usług Azure do kursów programowania Java i Python dla początkujących (ok. 150 uczestników).

W ramach dotarcia do szerokiego rynku i upowszechniania kompetencji z zakresu chmury Microsoft planuje również szereg inicjatyw mających na celu wsparcie rozwoju umiejętności technicznych oraz kariery zawodowej kobiet w obszarze technologii.

Wierzymy, że drzemie w naszym otoczeniu niewykorzystywany jak dotąd talent dziewcząt i kobiet w obszarze IT. Chcemy pomóc w przełamywaniu stereotypów, że kariera w IT jest zarezerwowana dla mężczyzn i poprzez szkolenia i warsztaty rozwijać kompetencje techniczne i chmurowe wśród kobiet i dziewcząt – dodaje Barbara Michalska, modern workplace group lead w polskim oddziale Microsoft.

Jedną z aktywności jest roczna inicjatywa AI IntelliGIRLS dla uczennic ze Szkoły „STRUMIENIE” Stowarzyszenia STERNIK w Józefowie, której celem jest zachęcenie większej liczby uczennic do wyboru ścieżki STEM [w skrócie: nauka, technologia, inżynieria, matematyka - ang. Science, Technology, Engineering, Math, najpopularniejsza dziś metoda edukacji dla przemysłu 4.0- red.] i rozwoju w obszarze sztucznej inteligencji. Podczas spotkań, mają one szansę poznania kobiet z branży IT, które już teraz zajmują się tematem AI.

Dodatkowo, zaplanowana została seria meetupów Girls in Cloud dla ok. 200 osób organizowana przez organizację Girls in Tech. Mają one na celu promocję certyfikacji Azure oraz wyłonienie kobiet pracujących w IT, które chciałyby dołączyć do społeczności Azure.

#chmurogotowi w liczbach

100 szkoleń i warsztatów technicznych dla około 2000 uczestników spośród klientów i partnerów Microsoft z zakresu rozwiązań chmurowych – Azure, Dynamics 365, Microsoft 365. 2 konferencje Tech Series dla około 400 uczestników

6 warsztatów dla około 200 uczestników z zakresu PowerApps dla klientów Dynamics 365

500 bezpłatnych voucherów na egzaminy certyfikacyjne z zakresu Azure

6 warsztatów dla około 300 uczestników z zakresu cyberbezpieczeństwa

150 osób przeszkolonych w ramach SDAcademy

24 uczennic ze szkoły „STRUMIENIE” Stowarzyszenia STERNIK w Józefowie w ramach AI IntelliGirls, rozwinie swoje umiejętności w zakresie AI

200 uczestniczek warsztatów i meetupów poświęconych Azure Girls in Cloud

