LINK4 z brązowym Effie!

W konkursie Effie Awards nagradzane są kampanie i rozwiązania marketingowe w oparciu o ich efektywność i wyniki biznesowe.

Chcąc rozszerzać biznes zaczęliśmy szukać nowych rozwiązań, dlatego stworzyliśmy nową submarkę w kategorii ubezpieczeń rodzinnych. Zwróciliśmy bezpośrednio do kobiet, do matek. Bazując na ich naturalnej obawie o zdrowie dzieci zaoferowaliśmy im produkty, które pomagają w wielu trudnych sytuacjach. – dodaje Talaśka.

To wielki sukces LINK4, pionu marketingu, ale muszę podkreślić olbrzymią rolę Joanny Talaśki. To ona, mama trójki dzieci, wymyśliła i wprowadziła na rynek LINK4 Mama. To produkt, który wziął się z życia i odpowiedział na realne potrzeby rodziców. Produkt LINK4 Mama powstał także na podstawie osobistych doświadczeń Joanny Talaśki , a także wielu pracujących w LINK4 matek. – mówi Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu LINK4.