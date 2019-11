Gospodarka już teraz oddycha danymi

Przed nami inteligentne miasta, autonomiczne samochody, Internet Rzeczy i stopniowe zaprzęganie do działania na rzecz rozwoju gospodarczego rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Postawą rozwoju gospodarki opartej o technologie są jednak: infrastruktura i kompetencje – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Marek Zagórski, minister cyfryzacji

Jesteśmy w punkcie przełomowym – podświadomie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Na naszych oczach w rozwoju technologicznym dokonują się takie przemiany, które na długie lata mogą zadecydować o pozycji i powodzeniu Polski i polskiej gospodarki - pisze minister Marek Zagórski w tekście „Fokus na przyszłość – kompetencje i technologia”.

Jeszcze kilka lat temu można się było zastanawiać, dokąd prowadzi tak dynamiczny rozwój technologii, jaki obserwujemy? Teraz ta droga jest już wyznaczona – stwierdza minister cyfryzacji.

Widać to choćby po sposobie, w jaki funkcjonuje najmłodsze pokolenie. Badania jednoznacznie wskazują, że dzisiejsi nastolatkowie, którzy za kilka lat wejdą na rynek pracy, funkcjonują równolegle w dwóch światach: rzeczywistym i tym wirtualnym. To pokolenie, które jest pozbawione kompleksów. Pokolenie, które za moment będzie budować pozycje kraju w świecie. Co zrobić, by tę szansę wykorzystać i sprawić, że Polska stanie się technologicznym liderem?

Wbrew temu, co się niektórym może wydawać, pod względem wykorzystania technologii cyfrowych Polska wcale nie odbiega znacząco od innych, na pierwszy rzut oka bardziej rozwiniętych państw europejskich. Mało tego, pod wieloma względami niektóre z tych krajów wyprzedzamy. Niektórzy z zazdrością patrzą na przykład na stopień rozwoju naszej bankowości elektronicznej czy takie realizowane przez nas projekty jak budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W Europie podziw budzi bezprecedensowy na skalę całej Unii projekt wypełniania „białych plam”, jaki właśnie realizujemy. Dzięki temu w Polsce praktycznie znikną miejsca, w których nie ma dostępu do sieci – podkreśla szef resortu cyfryzacji.

(…) Marek Zagórski diagnozuje:obecna gospodarka jest oparta o dane. To one są najważniejszym paliwem dla gospodarki. Z wszelkich analiz jasno wynika, że już teraz opiera się na nich niemal połowa PKB. Gospodarka już teraz oddycha danymi i jest to proces, który się będzie pogłębiał. I tu właśnie leżą impulsy, na których polskie firmy powinny opierać swoje przewagi konkurencyjne. Nie na niskich kosztach pracy! Już teraz musimy myśleć o rozwiązaniach opartych na Internecie Rzeczy czy sztucznej inteligencji. (…)

Szans rozwojowych nie da się wyzwolić bez działań ze strony biznesu. Bo to biznes musi te rozwiązania wprowadzić. Rolą państwa jest natomiast, by przedsiębiorców przy tym wspierać. I tak właśnie robimy (…)Tylko przy takim podejściu Polska z kraju, który był dotąd importerem nowoczesnych rozwiązań, będzie się mogła stać ich kreatorem, wytwórcą i eksporterem. – podkreśla Marek Zagórski.

