Ta wojna wkrótce dotrze i do Polski

Wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami zaostrza się. Oba kraje stopniowo podnoszą cła na produkty przeciwnika. Praktyka pokazuje jednak, że nie jest to wyrównana potyczka.

Na wojnie handlowej bardziej cierpią Chiny, gdyż ich eksport do USA jest większy niż USA do Chin. Handlowe potyczki ze Stanami mogą zaszkodzić również długoterminowym celom, które Chiny stawiają przed swoją gospodarką. Słynący z masowej produkcji i taniej pracy kraj rozwinął w bieżącej dekadzie sektor technologii i wynalazków. Opracowana przez nich nowa technologia telekomunikacyjna 5G dawała nadzieję na wejście gospodarki Chin na kolejny poziom. Jednak marketing sieci 5G jest coraz gorszy, ze względu na krytykę przez Stany Zjednoczone. USA zarzuca konkurentom nieuczciwe podejście do prawa autorskich i rekomenduje innym krajom odcięcie się od projektu technologii 5G. Jeśli tak się stanie, będzie to potężny cios dla gospodarki Chin – zarówno jej planów krótkoterminowych, jak i długoterminowych. USA zaś wyjdzie z wojny handlowej z mniejszym uszczerbkiem. Niestety, ucierpi na niej Europa.

– Gospodarka europejska jest bardzo otwarta i mocno zależy od handlu międzynarodowego, a ten ucierpiał na wojnach handlowych między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Dlatego niemiecka gospodarka jest już w tej chwili w recesji – powiedział Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. – Dotknie to wkrótce również gospodarki polskiej. Do pewnego momentu recesja w Niemczech dotyczyła sektora przemysłowego i nie wpływała na niemiecki popyt wewnętrzny. Teraz zaczyna wpływać, a na wewnętrznym rynku Niemiec sprzedawane są produkty polskiego eksportu. Dlatego recesję w Niemczech odczuje również nasza gospodarka. Trudno powiedzieć, jak rozwinie się scenariusz wojen handlowych. Chińczycy nie pomagają Stanom Zjednoczonym w reelekcji obecnego prezydenta, nie chcąc mierzyć się z nim przez następne cztery lata. Z drugiej jednak strony amerykańscy demokraci również uważają, że nie można łagodnie rozmawiać z Chinami. W tej chwili po obu stronach kongresu panuje przekonanie, że od Chińczyków trzeba wyegzekwować równe traktowanie praw autorskich oraz uczciwe podejście do technologii i handlu. Zanosi się więc, że konflikt między Chinami a USA potrwa jeszcze długo. Na razie cierpią na tym niestety gospodarki otwarte – w tym również gospodarka niemiecka, która jest naszym partnerem – podsumowuje Benecki.

eNewsroom.pl/ as/