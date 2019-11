Sprawdź ile naprawdę kosztują studia

Dzisiejszy świat oferuje młodym ludziom wiele możliwości zdobywania wiedzy, które jednak pociągają za sobą konkretne wydatki. Jak co roku Aegon, publikując raport „Koszty studiowania w Polsce i za granicą”, stara się pomóc przyszłym studentom i ich opiekunom w podjęciu kluczowych dla ich przyszłości decyzji.

Studia to ważny okres w życiu, kiedy młody człowiek decyduje o dalszej edukacji w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami i planami na przyszłość.

Warto jednak zastanowić się przy tej okazji, jak pogodzić marzenia z planowaniem przyszłości zawodowej. Które kierunki studiów dają najwyższe szanse na dobrą pracę? Czy wybrać uczelnię w Polsce, a może lepiej za granicą?

Rynek pracy nieustannie się zmienia, a wraz z nim zmienia się zapotrzebowanie na specjalistów z różnych dziedzin. Warto więc uważnie śledzić aktualne trendy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotną decyzją jest wybór kierunku studiów oraz jak duży może to mieć wpływ na finanse rodziny przyszłego studenta. Dlatego już po raz siódmy zebraliśmy kompleksowe dane na temat najpopularniejszych kierunków studiów, najlepszych uczelni w Polsce i na świecie wraz z zestawieniem kosztów związanych z nauką – mówi Arkadiusz Chmurzyński, dyrektor Marketingu i E commerce w Aegon.

Pierwsza trójka najpopularniejszych w Polsce kierunków kształcenia od kilku lat pozostaje niezmienna – informatyka, zarządzanie i psychologia. Pierwsze miejsce za podium zajęła ekonomia, a na miejscu piątym znajduje się prawo. Nowością w tegorocznym zestawieniu jest zarządzanie i inżynieria produkcji.

Ma to związek z trendami na rynku pracy - aż trzy z pierwszej piątki najbardziej atrakcyjnych zawodów to profesje związane z IT (programista, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, specjalista ds. e-commerce).

Państwowe studia dzienne są w Polsce bezpłatne, należy jednak pamiętać o dodatkowych, niezwiązanych bezpośrednio z nauką wydatkach, jak materiały edukacyjne czy, w przypadku wyboru uczelni z dala od miejscowości zamieszkania, wynajem mieszkania lub pokoju oraz koszty utrzymania.

W sumie mogą one wynieść od 1 000 do nawet ponad 3 600 złotych, w zależności od miasta oraz podejścia studenta do wydawania pieniędzy. Nie wszystkie wydatki trzeba jednak pokryć z własnej kieszeni – najlepsi studenci mogą liczyć na stypendia, a osoby w trudnej sytuacji materialnej na zapomogi od państwa.

Z o wiele wyższymi wydatkami muszą liczyć się osoby wybierające studia na uczelniach prywatnych. Na najpopularniejszych kierunkach czesne sięga kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Osoby wybierające kierunki medyczne muszą liczyć się z wydatkami w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za każdy rok nauki.

W raporcie zaprezentowano zestawienie najlepszych uczelni zagranicznych oraz koszty utrzymania w lokalizacjach najczęściej wybieranych przez Polaków chcących studiować poza krajem, czyli w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych.

Niestety, są one zdecydowanie wyższe niż w Polsce i sięgają kilkudziesięciu, a w Stanach nawet kilkuset tysięcy złotych za rok. Również koszty utrzymania są dość wysokie.

Ktoś, kto zdecyduje się studiować na jednej z najbardziej prestiżowej uczelni świata, jaką obecnie jest Massachusetts Institute of Technology (MIT), musi liczyć się nie tylko z koniecznością opłacenia czesnego w wysokości ponad 200 tys. zł rocznie, ale i pokrycia kosztów utrzymania sięgających niemal 10 tys. zł miesięcznie.

Warto jednak rozważyć możliwość nauki w innym kraju, ponieważ studia zagraniczne dają niepowtarzalną możliwość nawiązania ciekawych, międzynarodowych kontaktów, poznania innych kultur i mogą ułatwić późniejsze znalezienie pracy w międzynarodowej firmie.

Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie internetowej Aegon.