Kwieciński: wskaźnik PMI w listopadzie może być lepszy

Po spadku w październiku, Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego powinien wzrosnąć w listopadzie, uważa uważa minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 45,6 pkt w październiku z 47,8 pkt zanotowanych przed miesiącem, jak podała wczoraj firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych.

Taki wynik oczywiście nie cieszy. Samo to, że od końca zeszłego roku utrzymuje się na poziomie poniżej 50 punktów świadczy o tym, że jesteśmy za górką cyklu koniunkturalnego, a gospodarka powoli hamuje. Ale są co najmniej trzy powody, by sądzić, że ma on charakter jednorazowy i że w przyszłym miesiącu powinniśmy mieć do czynienia ze wzrostem - ocenia Kwieciński.

Po pierwsze, dane z ostatnich tygodni, nie potwierdzają, by nasz przemysł był w złej kondycji. We wrześniu GUS raportował wzrost produkcji przemysłowej. Po drugie, dobre wyniki indeksu PMI, czyli wzrosty, notowane są dla strefy euro, Francji oraz Niemiec - naszych głównych partnerów handlowych, a wśród krajów pozaeuropejskich, m.in. w Chinach czy w USA. Po trzecie, badanie realizowane jest wśród 200 podmiotów, czyli na mniejszej próbie niż dotychczas. Tym samym jego wartość prognostyczna, jakkolwiek bardzo cenna, jest nieco niższa - wyliczył minister.