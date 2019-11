URE: Wnioski taryfowe do połowy listopada

Wnioski spółek obrotu energią elektryczną powinny wpłynąć do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) do połowy listopada, by mogły zostać zatwierdzone w grudniu i wejść w życie od początku roku, ocenił prezes URE Rafał Gawin.

Cały czas czekamy na wnioski spółek obrotu. Myślę, że dzisiejsza dyskusja pokazała, czego możemy się spodziewać - było dużo odniesień do cen na Towarowej Giełdzie Energii, do rynku hurtowego - powiedział Gawin dziennikarzom w kuluarach Konferencji Energetycznej EuroPower.

Dodał, że URE będzie oceniać wnioski według swoich kompetencji, tj. oceni koszty pod kątem tego, czy są uzasadnione czy nie.

Prawdopodobnie wnioski spłyną w połowie listopada - tak oczekujemy. Postępowania powinny zakończyć się w drugiej dekadzie grudnia. Jest jeszcze 14 dni vacatio legis. Jeśli zostaną przyjęte regulacje, które uczynią to postępowanie bezprzedmiotowym, to tak jak w ubiegłym roku, zostaną one umorzone - wskazał prezes.

Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 rok; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę przejściową.

