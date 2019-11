Nie wam decydować! TSUE temperuje Hiszpanię

To do Parlamentu Europejskiego należy rozstrzyganie o uchyleniu lub obronie immunitetu jednego z jego członków - wskazał we wtorkowej opinii rzecznik generalny TSUE w sprawie dotyczącej byłego wicepremiera rządu Katalonii Oriola Junquerasa

Hiszpański Sąd Najwyższy zablokował w czerwcu możliwość sprawowania mandatu europosła przez Junquerasa. Separatystyczny polityk od 2017 r. przebywa w tymczasowym areszcie. Sędziowie SN orzekli, iż umożliwienie mu uzyskania immunitetu potrzebnego do sprawowania mandatu w PE mogłoby „wpłynąć negatywnie” na werdykt w procesie przeciwko 12 separatystycznym politykom z Katalonii. W październiku Junqueras został skazany na karę 13 lat pozbawienia wolności.

Wcześniej jednak, 14 czerwca, Sąd Najwyższy odmówił politykowi zgody na opuszczenie aresztu, co umożliwiłoby mu stawienie się przed hiszpańską centralną komisją wyborczą i złożenie ślubowania. Osoby wybrane do Parlamentu Europejskiego są zobowiązane do tego na mocy hiszpańskiego prawa. W konsekwencji tamtejsza centralna komisja wyborcza uznała jego mandat za nieobsadzony oraz zawiesiła wszystkie prerogatywy związane z jego funkcjami.

W niewiążącej prawnie opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Maciej Szpunar podkreślił we wtorek, że uzyskanie mandatu parlamentarnego może wynikać jedynie z samego głosu wyborców i nie może być uzależnione od późniejszego dopełnienia jakiejkolwiek formalności.

Złożenie ślubowania wierności hiszpańskiej konstytucji nie stanowi etapu procesu wyborczego do Parlamentu Europejskiego w Hiszpanii, ponieważ proces ten należy uznać za zakończony z chwilą oficjalnego ogłoszenia wyników - zaznaczył TSUE w komunikacie.

Szpunar zaproponował, by Trybunał orzekł, że osoba, której wybór do PE został oficjalnie ogłoszony przez właściwy organ państwa członkowskiego (a tak się stało w przypadku Junquerasa), nabywa status członka europarlamentu, niezależnie od późniejszych formalności.

Rzecznik generalny TSUE podkreślił „konstytucyjny wymiar tej sprawy”, dotyczącej kwestii rozdziału zastosowania prawa Unii i prawa państw członkowskich w sprawie statusu członka PE.

Zwracając uwagę, że PE nie miał możliwości odniesienia się do kwestii immunitetu Junquerasa, rzecznik generalny TSUE uznał, że Trybunał powinien orzec, że „to do Parlamentu należy rozstrzyganie o celowości uchylenia lub obrony immunitetu jednego z jego członków”.

Nie jest jasne, jakie konsekwencje dla Junquerasa miałoby poparcie przez TSUE opinii Szpunara, bowiem zgodnie z wyrokiem z 14 października utracił on mandat do PE (w konsekwencji pozbawienia go praw publicznych). Hiszpański dziennik „El Pais” napisał, że liderzy hiszpańskich separatystów - były premier Carles Puigdemont i minister w jego rządzie Toni Comin - którzy również zostali wybrani do PE, będą chcieli wykorzystać tę sprawę na swoją korzyść i objąć mandaty.

W lipcu sąd UE odrzucił skargę Puigdemonta i Comina dotyczącą unieważnienia ich mandatów do Parlamentu Europejskiego. Jak poinformował sąd UE, odrzucenie skargi katalońskich polityków wynikało z faktu, że ich nazwisk nie umieszczono na hiszpańskiej liście europosłów. Nazwiska Junquerasa również nie było na tej liście, przekazanej przez hiszpańskie władze do PE.

PAP, mw