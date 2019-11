Prezydent: atmosfera w Sejmie i Senacie napawa optymizmem

Wierzę, że w sprawach, które są dla Polski ważne, znajdzie się w parlamencie zrozumienie dla istotnych spraw, a dyskusje i spory będą prowadzone w dobrej, parlamentarnej atmosferze - powiedział prezydent Andrzej Duda po wybraniu na marszałka Senatu kandydata opozycji Tomasza Grodzkiego

Po wyborze we wtorek marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, prezydent Duda opuszczając gmach Izby Wyżej został zapytany przez dziennikarzy, czy nie obawia się, że Senat pod przewodnictwem Grodzkiego będzie blokował prace rządu PiS.

To nie jest kwestia tego, żeby blokować rząd. Dzisiaj widzieliśmy w Sejmie i Senacie atmosferę, która tchnie raczej optymizmem. Może ktoś powie, że to jest naiwne, ale ja wierzę (że) w tych sprawach, które są dla Polski ważne znajdzie się zrozumienie dla spraw, które trzeba będzie przeprowadzić, bo one są istotne. Rzecz jasna, że będzie wiele politycznych dyskusji, być może będą nawet gorące spory, ale - tak jak dzisiaj apelowałem - chciałbym, żeby to się wszystko odbywało w dobrej parlamentarnej atmosferze - odpowiedział prezydent. - Te spory - jeżeli będą - a pewnie będą, (chciałbym) aby miały charakter merytoryczny - myślę, że to chodzi o to, żeby przy tym wszystkim był i dominował wzajemny szacunek - dodał.

We wtorek podczas pierwszego posiedzenia Senatu X kadencji senatorowie wybrali na marszałka Tomasza Grodzkiego (KO). Kandydatem PiS - które jest największym ugrupowaniem w Senacie - był marszałek izby poprzedniej kadencji Stanisław Karczewski.

Karczewski uzyskując 48 głosów poparcia, przegrał z Grodzkim rywalizację o fotel marszałka Senatu - Grodzki otrzymał 51 głosów, a jeden senator wstrzymał się od głosu.

Tym samym po wtorkowych decyzjach podjętych w parlamencie, marszałkiem Sejmu jest przedstawicielka partii rządzącej Elżbieta Witek z PiS, a marszałkiem Senatu - Tomasz Grodzki, którego poparli senatorowie opozycyjni.

Wcześniej prezydent o pierwszym posiedzeniu Sejmu i Senatu mówił: to wzorcowe działanie parlamentu

To, co widzieliśmy do tej pory podczas pierwszego dnia posiedzenia Sejmu IX kadencji i Senatu X kadencji to wzorcowe działanie parlamentu; mam nadzieję, że dalsza część obrad będzie się odbywała w ten sam sposób - mówił we wtorek na briefingu podczas przerwy w obradach Senatu prezydent Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że podczas pierwszego posiedzenia Sejmu apelował o to, aby IX kadencja przebiegała w atmosferze kompromisu. Podkreślał, że zarówno posłowie, jak i senatorowie powinni szukać jedności, elementów wspólnych, które będą budowały pomyślność obywateli.

Ogromnie się cieszę i wiem, że bardzo wielu posłów i senatorów jest pod wrażeniem tego, co zobaczyliśmy dzisiaj po południu podczas obrad sejmowych - mam nadzieję, że i dalsza część tych obrad będzie się w ten sposób odbywała - mówił prezydent. - To, co widzieliśmy do tej pory to jest wzorcowe działanie w polskim parlamencie - zarówno pierwsze posiedzenie IX kadencji Sejmu, jak i pierwsze posiedzenie X kadencji Senatu - chciałoby się powiedzieć, że bylibyśmy z całą pewnością bardzo zadowoleni jako społeczeństwo, gdyby przez całe cztery lata kadencji sejmowej i senackiej tak toczyły się te prace - dodał.

PAP, mw