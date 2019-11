Akcyzowy absurd i wielki powrót szarej strefy

Do sejmu trafił projekt, zakładający 10% podwyżkę stawki akcyzowej od 1 stycznia 2020 r. Mimo zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów 3% indeksacji stawki akcyzy na wyroby tytoniowe, ujętej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 – 2020.

Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie. W szczególności proponowane stawki podatku akcyzowego na papierosy wzrosną z 206,76 zł za każde 1 000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej, na 228,10 zł (o ponad 10%) za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

Szacuje się, że podwyższenie akcyzy w proponowanej wysokości wpłynie na wzrost cen detalicznych tj. wzrost średniej ceny paczki do 15,06 zł. co oznacza wzrost o ok. 1,02 zł na paczce!

Jest to najwyższa podwyżka akcyzy w historii. Tak dużych podwyżek nie było nawet w okresie 2010-2014 kiedy wysokimi podwyżkami akcyzy na papierosy, ówczesny rząd dorowadził do zapaści legalnego rynku, szara strefa opanowała 20% konsumpcji a wpływy do budżetu spadały.

Błędna polityka akcyzowa z okresu 2010-2014, spowodowała gigantyczny problem z szarą strefą, co kosztowało budżet państwa w sumie 25 miliardów złotych (w okresie 2010-2015 – bo skutki tej polityki były odczuwane jeszcze przez cały rok 2015).

Projekt zmian stawek wymusza wzrost cen o ponad 1 zł / paczkę (w OSR) ! To sprowokuje wielu konsumentów do poszukiwania tańszych alternatyw na nielegalnym rynku. Szara strefa wzrośnie – podobnie jak w latach 2010-2014.

Projekt oznacza koniec z racjonalną i przewidywalną polityką akcyzową, która zapewniała stabilne wpływy do budżetu i chroniła legalny rynek przed szarą strefą w latach 2015-2019.

Dzięki racjonalnej polityce w ostatnich latach (ostrożne podejście do akcyzy i walka z szarą strefą) wpływy budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego do wyrobów tytoniowych w ubiegłym roku osiągnęły rekordowy poziom ponad 19,8 mld zł (czyli o 2 miliardy złotych więcej niż w latach 2014 i 2015). Proponowane podwyżki stawiają pod znakiem zapytania wpływy w przyszłym roku.

Przy ogromnym wyzwaniu jakim jest zakaz sprzedaży papierosów mentolowych od maja 2020 roku (stanowiących ok. 30% polskiego rynku), nieproporcjonalne obciążenie podatkiem akcyzowym może spowodować potężne zaburzenia na rynku i wzmożone poszukiwanie tańszych, nielegalnych produktów (papierosy w Rosji, Ukrainie, Białorusi są wielokrotnie tańsze i nie będą podlegać zakazowi mentola).

Nieprzemyślane ruchy nad podwyżką stawki podatku drastycznie zmniejszą szansę na zapowiadaną redukcję deficytu – pokazały to doświadczenia z lat 2010-2014

