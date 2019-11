KO będzie bojkotować fuzję Lotosu i Orlenu

Przewodniczący pomorskiej Platformy Obywatelskiej, poseł Sławomir Neumann zapowiedział w poniedziałek w Gdańsku, że Koalicja Obywatelska, jako opozycja w parlamencie, będzie starała się, aby nie doszło do finalizacji fuzji Grupy Lotos z PKN Orlen

O swoich zamierzeniach i planach podczas nowej kadencji Sejmu i Senatu mówili parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej na briefingu prasowym w siedzibie pomorskiej PO.

Niezmiernie ważne dla nas będzie niedopuszczenie do tego, żeby Lotos zginął z mapy Gdańska, z mapy Pomorza, żeby doszło do połączenia i przejęcia właściwie przez PKN Orlen Lotosu. Na to nie będziemy dawali nigdy zgody i będziemy robić wszystko, żeby zablokować te fuzje, zmiany czy przejęcia sreber rodowych Pomorza - powiedział Neumann, zasiadający w sejmowej komisji do spraw energii i Skarbu Państwa oraz komisji odpowiedzialności konstytucyjnej (zastępca przewodniczącego).

Wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego KO oraz członek sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży Barbara Nowacka zapowiedziała, że będzie zabiegać o to, aby samorządy miały więcej pieniędzy na realizowane przez siebie zadania.

Będziemy dbać o to, aby zbliżające się kłopoty związane ze spowolnieniem gospodarczym - o którym, właściwie już wszyscy mówią, że nadchodzi - nie wpłynęło negatywnie na samorządy, a poprzez samorządy np. na służbę zdrowia i edukację. Dziś widzimy, jak rząd próbuje kosztem samorządów, także pomorskich, łatać swoje dziury w budżecie. To będzie jeden z naszych priorytetów, aby pieniądze zostawały w samorządach, aby realnie służyły ludziom, a nie spółkom Skarbu Państwa i pracującym w nich politykom i oficjelom PiS - dodała Nowacka.

Zastępczyni przewodniczącego sejmowej komisji do spraw Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska zadeklarowała, że jednym z priorytetów KO w tej komisji będzie bycie (przez Polskę - red.) skutecznym i widocznym beneficjentem środków unijnych. Zresztą, Pomorze było do tej pory liderem w tej kwestii. I my na poziomie parlamentu będziemy o to też zabiegać - zapowiedziała.

Z tym ściśle wiążą się kwestie ochrony środowiska, ponieważ co najmniej 25 procent nowego budżetu unijnego będzie przeznaczone na tzw. zielone projekty. I dlatego na poziomie parlamentu jedną z rzeczy, o którą będziemy zabiegać w najbliższych tygodniach będzie powstanie nowej komisji ds. ochrony klimatu. Powstało już ministerstwo temu poświęcone o bardzo szerokich kompetencjach. Sprawy klimatyczne w sposób szczególny dotyczą Pomorza, Półwyspu Helskiego oraz miejscowości położonych nad Bałtykiem - podkreśliła Pomaska.

