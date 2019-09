JAK KORZYSTAMY Z E-PAŃSTWA?

Sieć 5G wciąż wywołuje spore emocje. Czy uda nam się sprostać założeniom Komisji Europejskiej, aby do 2020r. przynajmniej jedno duże miasto w każdym państwie europejskim było objęte siecią 5G, a do 2025r. wszystkie duże miasta Unii i szlaki transportowe? - Maciej Wośko redaktor naczelny “Gazety Bankowej” rozmawia z Markiem Zagórskim, ministrem cyfryzacji

Jesteśmy na ostatnim etapie przygotowań Urzędu Komunikacji Elektronicznej, do tego aby przeprowadzić aukcję na częstotliwości w paśmie 3438 GHz pod 5G .Aukcja rozpocznie się na początku roku, a plan jest taki, aby udostępnić częstotliwości operatorom komunikacyjnym w połowie przyszłego roku. Zobowiązania jakie zostaną na nich nałożone to min. uruchomienie przynajmniej w jednym mieście do końca 2020 r. sieci 5G - komentuje Marek Zagórski Dalszy plan jest jak najbardziej realny i myślę, że będzie to możliwe wcześniej niż w 2025 r. Operatorzy , którzy rozpoczną inwestycje na częstotliwości, będą chcieli mieć jak największą liczbę odbiorców swoich usług. Testy 5G prowadzone w Warszawie obejmują już całkiem spory obszar, chociaż nie jest to jeszcze całe miasto - dodaje Zagórski

ZOBACZ CAŁY WYWIAD :

Ministerstwo cyfryzacji “wreszcie się obudziło “- Wiele projektów jest w trakcie rozwoju i realizacji min. na portalu gov.pl: e-usługi wyborcze, profil zaufany , mobywatel- aplikacja PKP Intercity , darmowy internet i hot spot w gminach, rozwijający się światłowód - sieć edukacyjna obejmująca każdą z ponad 20 tys. szkół w Polsce, aby mogły dysponować szybkim i bezpiecznym internetem

Projektów jest bardzo dużo, aby mogły funkcjonować musiały przejść cały system przygotowawczy. Wiele z nich obecnie się finalizuje.Pracujemy nad kolejnymi, ale naszą podstawą jest infrastruktura - budowa sieci światłowodowej przyłączonej do każdej szkoły w Polsce. Zapewnienie im darmowego i bezpiecznego internetu. Ponad 6,5 tys. placówek ma już zapewnioną przez nas infrastrukturę światłowodową. Równomierne rozłożenie tej infrastruktury w całej Polsce spowoduje, że do każdego budynku będziemy mogli doprowadzić światłowód. To będzie krwioobieg gospodarki. Bez szybkiego internetu, nie ma nowoczesnej gospodarki. Dodatkowe plusy to wygoda mieszkańców, podniesienie jakości życia. Chcemy zapewnić publiczny dostęp do darmowego internetu min. w bibliotekach , urzędach - na to przeznaczamy 120 ml zł, gminy mogą ubiegać się o środki , ponieważ ten projekt jest już obecnie realizowany - powiedział Zagórski

Komisja Europejska uruchomiła program WiFi for you, na który przeznaczyła 30ml euro dla całej Unii Europejskiej. My prawie tyle samo przeznaczamy dla całej Polski - informuje Zagórski