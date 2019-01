Słabe dane psują nastroje w Europie

Optymizm zza oceanu wprawdzie dotarł rano do Europy, jednak szybko został przyćmiony lokalnymi problemami. Styczniowa dynamika sprzedaży detalicznej w Niemczech obniżyła się do -4,3 proc. m/m przy konsensusie zakładającym zaledwie -0,5 proc. m/m (z tak dużym spadkiem nie mieliśmy do czynienia od 2007 r.).

Na domiar złego, dane o włoskim PKB za IV kw. 2018 potwierdziły, że kraj ten znalazł się w technicznej recesji, osiągając drugi kwartał z rzędu ujemną dynamikę wzrostu (-0,2 proc. k/k). W momencie pisania komentarza niemiecki DAX oraz włoski FTSE MIB tracą po -0,6 proc.. Natomiast kurs eurodolara stabilizuje się w okolicach 1,1480 EUR/USD po porannym ataku na poziom 1,15 EUR/USD.

Wczorajszy komunikat oraz konferencja po posiedzeniu Fed okazały się być o wiele bardziej „gołębie” niż pierwotnie zakładano. Kluczową zmianą w treści komunikatu było usunięcie sformułowania o kolejnych, stopniowych podwyżkach stóp. Podczas konferencji J. Powell zaznaczył, że obecny poziom stóp procentowych jest właściwy, wymieniając przy tym szereg czynników niesprzyjających podnoszeniu kosztu pieniądza. Trzeba przyznać, że jest to swego rodzaju „kapitulacja” ze strony szefa Fed. Warto pamiętać, że jeszcze nie tak dawno, przed październikową falą spadków na Wall Street według J. Powella główna stopa miała znajdować się „znacząco poniżej jej neutralnego poziomu”. Na konferencji znalazły poniekąd też potwierdzenie piątkowe spekulacje WSJ dotyczące planu szybszego zakończenia programu redukowania bilansu przez Fed.

W zaistniałej sytuacji realne prawdopodobieństwo marcowej podwyżki znacząco się zmniejszyło. Wprawdzie rynek od dawna nie wierzył w ten scenariusz, niemniej jednak zjawisko to traktowaliśmy raczej jako wyraz zbyt wygórowanych oczekiwań rynku wobec zmiany kierunku prowadzonej polityki przez Fed. Wczorajsza konferencja pokazuje jednak, że zmiana polityki najważniejszego banku centralnego na świecie o 180 stopni w przeciągu dwóch miesięcy nie jest problemem. Mogłoby się zdawać, że to nie rynek dostosowuje się do komunikacji Rezerwy Federalnej, a Rezerwa Federalna do komunikacji rynku. Wszystko to w krótkim terminie układa się oczywiście po myśli inwestorów, pod warunkiem że sytuacja makroekonomiczna w gospodarce USA pozostanie w najbliższych miesiącach stabilna. Z drugiej strony, skłonność do szybkiej zmiany zdania przez J. Powell’a rodzi w przyszłości ryzyko ponownego uderzenia w „jastrzębie” tony w przypadku utrzymania się pozytywnych nastrojów na rynkach.

Na krajowym podwórku wyczekiwaną informacją były dziś dane dotyczące wzrostu polskiego PKB w 2018 r., które nie zawiodły pokazując dynamikę na poziomie 5,1 proc. (najwyższa od 2007 r.). Ostatni kwartał wprawdzie przyniósł spowolnienie względem poprzednich (4,9 proc. r/r wobec 5,2 proc. r/r w poprzednich trzech kwartałach), niemniej jego skala była niższa od przyjętego konsensusu. Wiadomość ta niewątpliwie cieszy, jednak nie zmienia perspektyw dotyczących tegorocznego wzrostu, który według większości szacunków obniży się do 3,5 proc.-3,7 proc..

W obliczu słabości Europy, GPW wyszła dziś obronną ręką. WIG20 zakończył sesję ze wzrostem o +1 proc., z kolei mWIG40 zyskał +0,8 proc. a sWIG80 +0,2 proc..