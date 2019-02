Podsumowanie zakazu handlu w niedzielę. Będą zmiany?

W czwartek o godzinie 21:15 miała miejsce premiera „Debaty Ekonomicznej” w telewizji wPolsce.pl. Tematem był zakaz handlu w niedzielę - jego analiza z różnych perspektyw oraz próba odpowiedzi na pytanie, co z tym zakazem będzie dalej. Debata odbyła się z udziałem osób, których szczególnie on dotyczył. Kto skorzystał, kto stracił? Dla kogo jest ten zakaz i po co?

Raport Biura Analiz Sejmowych (BAS) dowodzi, że zakaz ten zaszkodził tym, którym miał pomóc, czyli małym sklepom, które mogły pozostawać otwarte w niedzielę, że największym beneficjenetem zakazu są stacje paliw oraz dyskonty. Te ostatnie, zgodnie z przewidywaniami części ekspertów, stosując dumpingowe ceny w soboty oraz intensywne kampanie marketingowe, miały skutecznie zmienić zwyczaje zakupowe Polaków na swoją korzyść. Do tego BAS wykazuje wprost korelację między zakazem, a spadkiem poparcia dla partii PiS.

Eksperci Biura Analiz Sejmowych (podobno) sugerują: zrezygnowanie z trzech niedziel objętych zakazem handlu w miesiącu (zmiany obowiązują od początku 2019 roku), wycofanie z dalszego zaostrzania przepisów (całkowity zakaz handlu w niedziele).

Wydaje się, że jesteśmy dziś w ważnym momencie, w którym jest, tak przynajmniej się zdaje, dylemat i możliwość zdecydowania, co dalej z zakazem handlu w niedzielę zrobić.

Znam trzy pogłębione analizy dotyczące efektów wpływu zakazu handlu [w niedzielę] i w każdej z nich mamy wyraźny wniosek, że te obroty są wyraźnie mniejsze – powiedział Marek Zuber, ekonomista. – Nie możemy dzisiaj postawić tezy, że małe, należące do polskich przedsiębiorców sklepy dzięki temu zakazowi zwiększyły swoje przychody - dodał.

W przypadku pierwszych miesięcy wprowadzenie zakazu zdecydowanie było problematyczne, ale z czasem nawyki zakupowe się ustabilizowały.

Według mnie zakaz nie spełnił oczekiwań co do pomocy małym i średnim sklepom – powiedział Paweł Tracz, przedsiębiorca, właściciel dwóch sklepów. – Po pierwsze widać odpływ klientów, w stosunku do agresywnej kampanii reklamowej sieci dyskontowych, co ja potwierdzam w stu procentach. 20-30 proc. Klientów w piątek i sobotę odpływa do dyskontów - ocenił.

Marek Zuber zaznaczał, ze owszem, mamy wzrost przychodów w małych sklepach w niedzielę, ale tylko tych, które znajdują się w miejscowościach turystycznych na popularnych szlakach turystycznych i tylko wtedy, gdy ci turyści tam są. Zdaniem Marka Zubera, zakaz lepiej działa w krajach rozwiniętych, gdzie ludzie mniej pracują niż Polacy, a w Polsce, po zakazie, ludzie per saldo wydają mniej, bo mają o jeden dzień mniej na wydawanie pieniędzy, nie mając na to czasu w tygodniu.

Myślę, że to jest szukanie problemu tam, gdzie go nie ma. Wydaje mi się, że nawet jeśli ludzie w Polsce pracują o te 30 proc czasu dłużej [niż ludzie na Zachodzie], dalej mają czas, żeby dokonywać zakupów, a panowie się troszeczkę zabrnęli w skupieniu się tylko i wyłącznie na kwestii handlu detalicznego w sklepach – powiedział Łukasz Smoliński, właściciel sieci cukierni Deseo i znany bloger kulinarno-podróżniczy. – W Weekendy [dzięki zakazowi] ludzie konsumują teraz w inny sposób, wydając pieniądze w gastronomii, korzystają z usług hotelowych. Zakupy to nie jedyna rzecz, która się dzieje w niedzielę – dodał.

Firmy takie, jak pana Smolińskiego, które nie oparły swojej strategii na obecności w centrach handlowych, dzięki zakazowi handlu w niedzielę zwiększyły znacząco swoje obroty.

Czy zakaz handlu jest uciążliwy dla ludzi, czy zdążyliśmy się do niego przyzwyczaić? Dla kogo jest on problemem? Czy pomógł małym sklepom, czy im zaszkodził, a może – paradoksalnie – pomógł tylko dużym sieciom? Czy raport Biura Analiz Sejmowych jest rzetelną analizą, czy nadinterpretuje i łączy przypadkowe, wybrane zjawiska? Co dalej z zakazem handlu w niedzielę? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas programu.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania tej bardzo ciekawej i emocjonującej debaty.

W kogo naprawdę uderza ustawa o zakazie handlu w niedzielę? A może po prostu ludzie mają święte prawo odpocząć? Czyje prawo jest ważniejsze? Co zdecyduje rząd? Przekonamy się niebawem.