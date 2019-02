Kongres zapobiega kolejnemu kryzysowi

Dzisiejszy tytuł można traktować nieco na wyrost, gdyż dotyczy on tylko i wyłączeniu krótkoterminowych obaw dotyczących amerykańskiej gospodarki. Niemniej porozumienie dotyczące amerykańskiego finansowania bezpieczeństwa granicy prowadzi do mniejszych obaw inwestorów, co wpływa bardzo pozytywnie na nastroje amerykańskich oraz innych inwestorów z całego świata.

Demokraci oraz Republikanie doszli do porozumienia w sprawie finansowania bezpieczeństwa amerykańskiej granicy, aby zapobiec kolejnemu zamknięciu prac rządu, które nastąpiłoby na koniec tego miesiąca bez żadnej umowy między nimi. Porozumienie dotyczące finansowania czynników związanych z bezpieczeństwem amerykańskich granic zawiera jedynie niewielką cząstkę tego o co walczył Donald Trump. Pomimo tego, iż takie porozumienie zostało zawarte, cała ustawa musi jeszcze przejść przez Kongres, a następnie musi być podpisana przez amerykańskiego prezydenta. Nie wskazał on jasno, czy zamierza poprzeć osiągnięte porozumienie, ale podkreślił, że „i tak zamierza wybudować mur”.

Trump zabiegał wcześniej o 5,7 mld dolarów na budowę samego muru. Uzgodniono, że działania na poprawę bezpieczeństwa na granicy otrzymają finansowanie na poziomie 1,375 mld USD w czym ma zawierać się finansowanie na nowe ogrodzenia dla zaledwie 55 mil granicy. Jest to zaledwie cząstka tego, co Trump obiecywał na długości ponad 200 mit. Porozumienie zakłada również znaczne zmniejszenie ilości miejsc w centrach dla nielegalnych imigrantów. Oczywiście wciąż istnieje szansa na kolejne zamknięcie prac rządu. Ostatnie trwało 35 dni i było najdłuższym w historii i będzie kosztowało amerykańską gospodarkę ok. 10 mld dolarów.

Rynki odbierają pozytywnie te informacje, czego wynikiem są wyraźne wzrosty, przede wszystkim na Wall Street. Wzrosty głównych indeksów sięgają prawie 1,0%, natomiast w przypadku Europy nierzadko przekraczają ten wzrost. Na rynkach widać ogólną poprawę nastrojów, spada indeks VIX, rentowności w Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech rosną. Poprawę nastrojów widać również na rynku ropy naftowej, choć wynika to przede wszystkim z coraz większego ograniczania światowej podaży surowca przez OPEC. Lepsze nastroje prowadzą również do lekkiej słabości na amerykańskim dolarze. W ostatnim czasie waluta ta ponownie jest traktowana jako bezpieczne aktywo. Takiego statusu nie ma ani euro ani funt ze względu na spore zagrożenia związane z Brexitem. Dane z europejskich gospodarek również nie zachwycały. W piątek poznamy z kolei dane dotyczące wzrostu gospodarczego w Niemczech oraz w strefie euro.

W Polsce mamy dzisiaj również odbicie. Indeks WIG20 zbliża się ponownie do poziomu 2400 punktów. Zyskują dzisiaj spółki paliwowe, wydobywcze oraz banki. Indeks WIG20 na koniec sesji rośnie o 0,70%, co jest wynikiem nieco gorszym niż odpowiedniki z Zachodniej Europy czy regionu wschodnioeuropejskiego.