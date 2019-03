Powiew pozytywnego nastroju

Czy to odpowiedni moment na ponowne kupowanie akcji? Teoretycznie mamy do czynienia dalej z widmem recesji, ale z drugiej strony widać wyraźną reakcję ze strony instytucji, które mogą być odpowiedzialne za wsparcie inwestorów w ponownym kupowaniu akcji. Wobec tego, czy można oczekiwać, że konsolidacja, która ma miejsce od kilku tygodni to tylko chwilowy oddech przed dalszymi wzrostami?

Największe spadki na światowych indeksach giełdowych widoczne były w piątek, co powiązane było z tragicznymi danymi z niemieckiej gospodarki. Indeks PMI dla przemysłu spadł 5 raz w historii poniżej 45 punktów wskazując na możliwe wystąpienie recesji. Później obserwowaliśmy niepewność w poniedziałek, ale od tamtego momentu widać próbę powrotów do wzrostów ze strony inwestorów. Dane makroekonomiczne opublikowane do tej pory są raczej mieszane.

Trzeci odczyt PKB z USA za IV kwartał zeszłego roku pokazał wynik na poziomie zaledwie 2,2% w tempie annualizowanym w porównaniu do 2,6% w poprzednich odczytach. Dodatkowo patrząc na inflację w Niemczech również nie ma powodów do pozytywnego nastroju. Inflacja CPI w Niemczech pozostaje bez zmian na poziomie 1,3% r/r przy oczekiwaniu odbicia do 1,6% r/r. Jak widać gospodarka nie wywiera presji na wzrost cen, co może być powiązane z jej problemami.

Jest jednak duże „ale”. Jest faktycznie słabo pod względem danych gospodarczych, ale twarde wskaźniki nie wypadają fatalnie. Dodatkowo banki centralne zmieniają swoje nastawienie. Fed ogłosił w zeszłym tygodniu koniec okresu podwyżek stóp procentowych. Europejski Bank Centralny przy tak słabych danych inflacyjnych prawdopodobnie będzie chciał zwiększać luzowanie. Nawet w Nowej Zelandii, gdzie sytuacja gospodarcza wydaje się być niezła, komunikowane są możliwe obniżki stóp procentowych. Przy tym wszystkim Chiny dorzucają większej płynności na rynek.

Jak wygląda sytuacja w USA. Indeks S&P 500 pozostaje powyżej 2800 punktów. Od strony technicznej mamy sygnał w postaci „złotego krzyża”, czyli przecięcia średniej 200 sesyjnej przez średnią 50 okresową od dołu, co jest wskaźnikiem wejścia indeksu w rynek byka. Dodatkowo stopa dywidendy wśród najlepszych spółek dywidendowych w USA przewyższa obecnie rentowności 10 letnich obligacji, co może ponownie skłonić inwestorów do kupowania akcji, które wydają się być w miarę bezpieczne ze względu na wypłatę środków.

Na samym końcu warto wspomnieć o tym, że analitycy w Stanach Zjednoczonych pierwszy raz od 6 miesięcy zmniejszyli tempo cięcia prognoz dla zysków amerykańskich spółek. Jest to ważny sygnał fundamentalny dla tego rynku. Wobec tego następuje pytanie. Czy jest to dobry moment do ponownego kupowania spółek?

Sytuacja na koniec sesji europejskiej nieco pogorszyła się i duża część indeksów wraz z amerykańskimi zeszła poniżej kreski. To samo tyczy się również WIG20, ale strata przed 17:00 wynosi zaledwie 0,01%. Dzisiaj ponownie sporo zyskiwał CD Projekt, natomiast z drugiej strony bardzo silnie tracił cały sektor finansowy.