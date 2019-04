Środek tygodnia przyniesie kolejne rozstrzygnięcia

We wtorek inwestorzy nie poznają zbyt wielu istotnych danych makroekonomicznych, czy też decyzji politycznych. Za to jutro w centrum uwagi znajdą się Brexit i działania banków centralnych.

W środku tygodnia odbędzie się szczyt Rady Europejskiej, podczas którego kraje UE27 mają zaakceptować wydłużenie Brexitu – nie do końca wiadomo jednak jak ma wyglądać forma wydłużenia. W mediach pojawiają się różne, miejscami sprzeczne doniesienia. Obecnie wiemy jedynie, że May zakłada wydłużenie do końca czerwca, podczas gdy prezes Rady Europejskiej, Donald Tusk ma sugerować roczne „elastyczne” wydłużenie, z możliwością skrócenia w przypadku akceptacji przez brytyjski parlament porozumienia o wyjściu z UE.

Środa przyniesie również istotne informacje z zakresu polityki monetarnej. Na ten dzień zaplanowane jest spotkanie Europejskiego Banku Centralnego, w kontekście którego warto będzie obserwować przede wszystkim ton Banku. W środę opublikowane zostaną również „minutki” z ostatniego spotkania FOMC oraz marcowe dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, kluczowe z punktu widzenia polityki monetarnej w USA.

EUR

Kurs EUR/PLN we wtorek spadł o 0,1 proc., wahając się w widełkach 4,29. Wczorajszy dzień upłynął pod znakiem umocnienia euro w relacji do głównych walut. Wspólnej walucie mogła pomóc publikacja indeksu Sentix opisującego nastroje inwestorów w strefie euro. Wskaźnik wzrósł z poziomu -2,2 w marcu do -0,3 w kwietniu, znajdując się wprawdzie poniżej zera, ale jednak wyraźnie powyżej oczekiwań konsensusu i na najwyższym poziomie od grudnia 2018 r.

GBP

Kurs GBP/PLN we wtorek spadł o 0,3 proc., wahając się w widełkach 4,96-4,98. Wczoraj brytyjska waluta w istotnym stopniu reagowała na zmiany na głównej parze, cały czas jednak najważniejszą kwestią dla perspektyw funta brytyjskiego pozostaje Brexit. Wczoraj w życie weszły nowe przepisy, które zobowiązują premier May do wydłużenia Brexitu. Informacje nie miały jednak przesadnie dużego wpływu na zachowanie funta brytyjskiego.

USD

Kurs USD/PLN we wtorek spadł o 0,5 proc., wahając się w widełkach 3,80-3,83. Wczoraj amerykańska waluta radziła sobie dość słabo, co związane było m.in. z siłą wspólnej europejskiej waluty. Dziś inwestorzy czekają na publikację danych JOLTS za luty, które będą w stanie pomóc nam umiejscowić w kontekście pozostałe dane z amerykańskiego rynku pracy.