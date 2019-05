Chiny mają dość

Odbicie, które obserwowaliśmy na światowych giełdach w ciągu ostatnich dwóch dni nie trwało zbyt długo i w piątek na rynkach ponownie zadomowiły się niedźwiedzie. Wojna handlowa po raz kolejnych popsuła nastroje inwestorów, jednak tym razem nie jest to wina tweetów Donald Trumpa.

Najnowsze doniesienia z Chin wskazują, że strona chińska nie jest zainteresowana kontynuacją rozmów handlowych, jeśli mają one być prowadzone pod groźbą wprowadzenia wyższych stawek celnych, a wszystko wygląda na to, że właśnie taką taktykę obrały Stany Zjednoczone. Niemniej jednak, taka decyzja nie powinna dziwić. Biorąc pod uwagę, że zarówno USA, jak i Chiny zaciekle walczą o swoje interesy to brak reakcji ze strony Pekinu na wczorajszą decyzję ws. produktów Huawei byłby po prostu oznaką słabości. W rezultacie, w kwestiach handlowych wciąż nie widać rozstrzygnięcia, a w kwestii niepewności rynkowej - końca.

Brak poprawy, a wręcz pogorszenie się sytuacji znajduje odzwierciedlenie na wykresach. Chińskie indeksy zamknęły się znacznie niżej, europejskie oddają wczorajsze wzrosty, a S&P 500 rozpoczął ostatnią sesję tygodnia ponad 22-punktową stratą. Sytuacja na polskiej giełdzie również nie napawa optymizmem - spadki obserwujemy na indeksach małych, średnich i dużych spółek. Niemniej jednak, nie wszyscy mają powody do narzekań. Akcjonariusze JSW mogą nawet zaliczyć dzisiejszy dzień do udanych. Wszystko za sprawą raportu wyników opublikowanego przez spółkę górniczą. Spółka odnotowała co prawda gorsze wyniki niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale za to znacznie lepsze od oczekiwań analityków. Ponad 6-procentowa zwyżka JSW nie jest jednak wystarczająca, żeby wypchnąć indeks WIG-Górnictwo powyżej zera.

Pod presją kolejny dzień z rzędu znajdują się polskie spółki zajmujące się sprzedażą detaliczną. Jest to oczywiście pokłosiem wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że Trybunał oddalił decyzję Komisji Europejskiej, która zablokowała wejście w życie tzw. podatku handlowego. Taki wyrok dał zielone światło rządowi na wprowadzenie daniny, a dzisiejsze wypowiedzi polskich polityków sugerują, że polska administracja nie raczej nie będzie się wahać z decyzją.