Sesja powolnych wzrostów

Dzisiejsza sesja w USA rozpoczyna się bardzo spokojnie. Amerykańskie indeksy kontynuują powolne wzrosty. Pomimo mniejszej dynamiki ruchów, właściwie z dnia na dzień możemy obserwować wyższe poziomy.

Z jednej strony świadczy to przewadze kupujących, a z drugiej rodzi ryzyko wystąpienie większej dynamiczniejszej korekty. Niemniej na żadnym z amerykańskich indeksów giełdowych nie widać jeszcze sygnałów mogących sugerować takie cofnięcie. Jest to dobra sytuacja dla posiadających pozycje długie, niemniej aktualne poziomy na pewno nie są dobre do dołączenia do wzrostów, najlepiej zaczekać jest na korektę, otwieranie pozycji długich na historycznych szczytach wiąże się ze sporym ryzykiem i dużo większym zleceniem zabezpieczającym Stop Loss. Jeśli chodzi natomiast o pozycje krótkie, również nie jest do dobre miejsce, ponieważ brakuje punktu zaczepienia, gdzie można by taką pozycję zabezpieczyć.W takiej sytuacji najlepszym wyjściem wydaje się zachować cierpliwość i wstrzymać z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Godzinę po otwarciu sesji w USA Dow Jones znajduje się 0,1% na plusie, a Nasdaq i S&P500 konsolidują w rejonach ceny wczorajszego zamknięcia. Pomimo opublikowania danych odnośnie sprzedaży detalicznej o godzinie 14:30, które okazały się lepsze od oczekiwań, nie widać większej zmienności.

Jeśli chodzi o sesję w Europie, niemiecki DAX zyskuje 0,5%, kontynuowane są więc wczorajsze wzrosty. W poniedziałek została przełamany ciag pięciu spadkowych sesji. Jeśli dziś Dax zdoła utryzmać się powyzej poziomu 12400 pkt, niewykluczone, że w kolejnych dniach zobaczymy kontynuację ruchu w górę. Patrząc na inne europejskiej indeksy, również widać kolor zielony. Francuski CAC rośnie 0,7%, a londyński FTSE znajduje się 0,65% na plusie.

Jeżeli chodzi natomiast o polski parkiet to zmienność była również kiepska. Podczas wtorkowej sesji jedną z najmocniej zyskujących spółek jest Play Communications (PLY.PL), która rośnie dziś ponad 4%. Za jedną akcję zapłacimy we wtorek 35,22 zł. Z kolei spośród najsłabszych należy wymienić Tauron Polska Energia SA, która znajduje się blisko 5% pod kreską. WIG20 kończy dzień na 0,12% minusie.

Łukasz Stefanik, Analityk Rynków Finansowych XTB