Rynki przed decyzją FED

Kluczowym wydarzeniem środowej sesji jest spotkanie FOMC. Rynek oczekuje, że amerykański bank centralny zdecyduje się na cięcie stopy procentowej o 25 punktów bazowych. Inwestorzy czekają również na wskazówki, co do dalszej polityki monetarnej.

Zasadniczo ważne jest to, czy dzisiejsza obniżka rozpocznie sezon dalszych cięć. Konferencja prezesa Fed rozpocznie się o godzinie 20:30, podczas niej inwestorzy powinni otrzymać odpowiedź na nurtujące pytania. Należy pamiętać, że dziś w godzinach wieczornych powinna wystąpić większa zmienność nie tylko na parach walutowych z dolarem,ale także na indeksach giełdowych, czy rynku surowcowym. Podczas dzisiejszej sesji dolar nie wykazuje (jeszcze) większych ruchów, kurs jest stabilny. Jeśli chodzi o indeksy giełdowe na większości rynków możemy obserwować odbicie po wczorajszych silnych spadkach. Niemniej obecna sytuacja może się drastycznie zmienić po godzinie 20:00. Istotne będzie to, czy Fed zdecyduje się na dalsze luzowanie. W środę niemiecki Dax kończy sesję na plusie wynoszącym 0,34%. Wzrosty było widać także polskim parkiecie, indeks WIG20 zamknął dzień na +0,59%. Z kolei amerykańskie indeksy znajdują się przed godziną 18:00 na niewielkim plusie, sesja jest płaska. Jak twierdzi Morgan Stanley, przed Fed ciężkie zadanie. Podczas swojego ostatniego wystąpienia, prezes Fed mówił o powiązaniach pomiędzy gospodarką USA, a resztą świata, co inwestorzy odebrali jako zapowiedź podjęcia działań ze strony banku centralnego. Patrząc na sytuację globalną, najbardziej może niepokoić Brexit, ryzyko wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia staje się coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem. Ostatnie działania podjęte przez nowy rząd Borisa Johnsona wskazują, że UK opuści blok do ustalonego terminu, bez względu na możliwe konsekwencje. Jak donosi brytyjska prasa, rząd ma wydać 100 milionów funtów na kampanię informacyjną, dotyczącą możliwych skutków twardego Brexitu. Dodatkowe napięcia na rynku podsyca Donald Trump, który wczoraj na twitterze zarzucił Chinom, że te wywiązały się z obecnych ustaleń, Chiny nie kupiły bowiem większej ilości towarów rolnych z USA, podczas gdy obiecywały to zrobić. Z tego też powodu negocjacje w sprawie umowy handlowej mogą się przedłużać. Niewykluczone, że Chiny będą musiały zaczekać na „deal” do wyborów w USA czyli 2020 roku. Donald Trump dodał także, że „Chiny radzą sobie bardzo źle, jest to najgorszy okres od 27 lat”. Jeśli dziś Fed znajduje się na cięcie o 25 punktów bazowych,powinno to doprowadzić do umocnienia dolara.Patrząc jednak na krzywą rentowności, można wysnuć wniosek, że inwestorzy nie są przekonani co dalszego globalnego wzrostu gospodarczego. Niższe rentowności pokazują, że oszczędności rosną szybciej niż zainteresowanie inwestycjami. Dlatego też ewentualny ruch w górę na dolarze może być krótkotrwały.