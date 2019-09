EBC i optymizm handlowy wspierają giełdy

W trakcie dzisiejszej sesji giełdowej na Starym Kontynencie obserwowaliśmy silne wahania głównych indeksów, szczególnie w drugiej połowie sesji. Powodem tych ruchów było oczywiście długo wyczekiwane posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Dodatkowej zmienność po otwarciu amerykańskiej sesji dostarczył raport agencji Bloomberg.

O godzinie 13:45 Europejski Bank Centralny ogłosił, że stopa depozytowa zostanie obniżona o 10 punktów bazowych, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Europejscy bankierzy centralni zdecydowali się również na wznowienie programu skupu aktywów na poziomie 20 miliardów euro miesięcznie. Luzowanie rozpocznie się w listopadzie i na razie nie jest przewidziana konkretna data jego zakończenia. Wskazano jedynie, że program zostanie zakończony krótko przed pierwszą podwyżką stóp. Na to przyjdzie nam pewnie jeszcze poczekać, ponieważ w komunikacie znalazły się wzmianki sugerujące, że stopy mogą być dalej obniżane. EBC zdecydował się również na wprowadzenie dwustopniowego systemu dla stopy depozytowej, co ma złagodzić konsekwencję negatywnych stóp procentowych na sektor bankowy. Indeksy zareagowały na taką mieszankę optymistycznie. Niemniej w trakcie konferencji wzrosty zaczęły być wymazywane.

Światowe indeksy dostały jednak kolejny pretekst do wzrostów krótko po otwarciu sesji na Wall Street. Agencja Bloomberg poinformowała, że doradcy prezydenta Trumpa i sam prezydent rozważają zaproponowanie Chinom tymczasowego porozumienia handlowego. Takie porozumienie miałoby opóźnić wejście w życie części ceł, a nawet wycofanie niektórych już nałożonych taryf. W zamian administracja amerykańska ma oczekiwać zobowiązań Chin w kwestii ochrony własności intelektualnej i zakupów produktów rolnych. Nie powinno dziwić, że taki gest dobrej woli zachęcił rynkowe byki do działania. Niemniej trzeba pamiętać, że nawet jeśli takie porozumienie zostanie zaproponowane Chinom, Pekin wcale nie musi się na nie zgodzić. Chiny mogą potraktować to ustępstwo jak oznakę słabości i spróbować mocniej “przycisnąć” Trumpa.

Optymistyczne doniesienia handlowe pozwoliły wymazać spadki również polskim indeksom. Co prawda, dotyczy to jedynie indeksów WIG20 i WIG30, ale skala przeceny na indeksach mWIG40 i sWIG80 również uległa zmniejszeniu.