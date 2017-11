GIF wycofuje popularny syrop na kaszel

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z rynku trzy serie syropu na kaszel o handlowej nazwie Ambroksol Takeda. W obrocie pozostają pozostałe serie tego leku. GIF miesięcznie wydaje średnio kilka decyzji o wycofaniu poszczególnych serii jakiegoś leku z obrotu, najczęściej na wniosek producenta

Numery wycofanych serii to:

335725 z datą ważności: 12.2017 346164 z datą ważności: 03.2018 359907 z datą ważności: 07.2018

Wycofanie nastąpiło na wniosek producenta leku z uwagi na „otrzymanie wyniku poza specyfikacją w programie ciągłego badania stabilności, w parametrze +zawartość pojedynczego zanieczyszczenia+”, czyli - jak tłumaczył w rozmowie z PAP rzecznik Głównego Inspektora Farmaceutycznego Paweł Trzciński, producent wykrył, że w tych seriach znalazły się preparaty o parametrach, które nie zgadzały się z tymi zgłoszonymi w trakcie rejestracji leku.

Chodzi o to, że producenci leków mają obowiązek rygorystycznego dotrzymywania zgłoszonych we wniosku rejestracyjnym parametrów jakości tych produktów.

Przypomniał, że produkcja leków jest ściśle obwarowana przepisami dotyczącymi jakości na każdym jej etapie, zaś producenci oraz regulatorzy tego rynku postępują według zasady „dmuchania na zimne”.

Co więcej, jak podkreślił rzecznik, opisane są również metody badania leku w trakcie i po jego produkcji, a tego rodzaje kontrole jakości są przeprowadzane wyrywkowo, ale regularnie.

Dodał, że w sytuacji, gdy jakiś parametr odbiega od normy, producent zazwyczaj występuje z wnioskiem o wstrzymanie lub wycofanie leku z obrotu, choć na takim etapie nie ma twardych dowodów na to, że lek faktycznie może szkodzić zdrowiu lub życiu ludzi czy zwierząt.

Serie leku wstrzymanego w obrocie w Polsce można, po przedstawieniu dowodów na bezpieczeństwo jego stosowania, ponownie wprowadzić na rynek. W razie wycofania leku - nie ma takiej możliwości, jednak - jak zaznaczył Trzciński - są też niejako dwa rodzaje wycofywania leku z obrotu.

Jeśli lek jest wycofywany z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo lub pewność, że jest niebezpieczny la życia lub zdrowia, uruchamiane są wszelkie możliwe działania wycofania leku, łącznie z docieraniem do pacjentów, którzy lek kupili. Jeśli wycofuje się lek z uwagi na potencjalne zagrożenie, ponieważ nie spełnia on wszystkich parametrów jakości, wycofuje się go z aptek i szpitali oraz podejmuje działania mające na celu dotarcie do opinii publicznej z informacją o wycofaniu leku z obrotu - wyjaśnił Trzciński.