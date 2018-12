Nowoczesna prefabrykacja szansą dla budownictwa

Tanio, szybko i dobrze? To możliwe – ale jak twierdzą fachowcy: nigdy wszystkie trzy warunki jednocześnie. Szczególnie w budownictwie. Mówi się też jednak, że autorami rewolucji i innowacje są ci, którzy nie wiedzieli, że czegoś ponoć nie da się zrobić. Szansą dla taniego, szybkiego i dobrego budownictwa jest prefabrykacja.

Polski rynek budowlany jest trudny. Ciągle brakuje mieszkań, a ceny tych dostępnych na rynku są nieosiągalne dla dużej grupy Polaków. Z myślą o nich powstał rządowy program Mieszkanie Plus.

Rosnące ceny mieszkań w Polsce są efektem oparcia procesu budowlanego o przestarzałe technologie, ale także niestabilnych cen materiałów budowlanych i braku wystarczającej liczby pracowników. Takie same przeszkody napotyka każdy inwestor, także PFR Nieruchomości. Poszukiwano więc idei, która mogłaby zwiększyć efektywność realizowanych inwestycji mieszkaniowych, ale także wpłynąć na rozwój technologii budowlanych w Polsce. Odpowiedzią jest prefabrykacja – nowoczesna i efektywna forma budownictwa, która najskuteczniej może rozwiązać problem niedoboru mieszkań i rosnących kosztów pracy jednocześnie zachowując wysoki standard realizowanej inwestycji.

W wielu krajach technologie prefabrykowane są bardzo popularne, a liczne realizacje dowodzą, że osiedla w ten sposób budowane są nie tylko efektywną metodą budowania, ale mogą być również atrakcyjne architektonicznie i stanowić dostosowaną do współczesnych potrzeb dobrą przestrzeń życia i zamieszkania.

Dostrzeżenie możliwości zastosowania technologii prefabrykacji w programie Mieszkanie Plus stanowi bardzo racjonalne spojrzenie na rozwiązywanie problemów budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Współczesna prefabrykacja jest skuteczną formą budownictwa mieszkaniowego, wykorzystywaną w wielu wysoko rozwiniętych krajach Europy. Nowoczesna i szybka metoda budowy domów w technologiach prefabrykowanych z pewnością przyczyni się do zwiększenia efektywności w realizacji inwestycji –uważa Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Polski rynek nie jest najłatwiejszym do implementacji tej technologii. Znane nam wszystkim bloki z tzw. wielkiej płyty, z założenia budowane dla jak największej ilości mieszkań, bez oglądania się na ich jakość, które zniekształciły obraz budownictwa prefabrykowanego. Prefabrykacja stała się synonimem anonimowej i monotonnej przestrzeni oraz niskiego standardu architektonicznego. Zaufanie do tej nowej-starej technologii trzeba odbudować od zera.

W ramach programu Mieszkanie Plus ruszył konkurs na opracowanie systemu prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej, we współpracy m. in. z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Stowarzyszeniem Producentów Betonów.

Oczekujemy, że pierwsza, wzorcowa realizacja, prowadzona na podstawie opracowanego systemu prefabrykacji zabudowy mieszkaniowej oraz projektu architektoniczno-urbanistycznego na wybranej przez nas działce, przełamie stereotypy i stworzy nowy obraz budownictwa prefabrykowanego. Dla tworzenia nowego wizerunku prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej istotną rolę będą miały nie tylko przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, ale również to, co z nich powstanie, czyli dobra jakościowo architektura – podkreśla Grzegorz Muszyński, członek zarządu PFR Nieruchomości.

Zapewnienie dostępnych cenowo mieszkań oraz tworzenie przyjaznych do życia przestrzeni zamieszkiwania jest kluczowym zadaniem, przed którym stają projektanci. Logika przyjętych w konkursie rozwiązań jest inna niż powszechnie przyjęta w polskim procesie projektowym. Najpierw tworzone będą elementy, na ich bazie – sekcje budynków, a dopiero na końcu powstanie finalny budynek. Uczestnicy konkursu będą musieli wskazać m.in. możliwe konfiguracje układów zabudowy. Celem jest, by możliwie różnorodne budynki były realizowane z jak najmniejszej liczby typów powtarzalnych elementów.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się: BBGK Architekci Sp. z o.o., UNIHOUSE Oddział UNIBEP S.A. , URBA Architects Sp. z o.o. Oraz HM Inwest S.A.