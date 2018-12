Małe firmy również mogą się inteligentnie rozwijać

Niewielu przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących małe firmy, stara się inwestować w nowoczesne rozwiązania. A tymczasem Program Operacyjny Inteligentny Rozwój daje szansę na zakup nowoczesnej technologii, ale także na jego stworzenie od podstaw.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jeden z podstawowych programów, w ramach których rozdzielane są środki z funduszy unijnych dla przedsiebiorców. POIR ma jednak na celu zwiększenie innowacyjności polskich firm, więc jego działania nastawione są na dofinansowanie zarówno zakupu nowych technologii, jak i ich opracowanie od podstaw. I okazuje się, że można z powodzeniem wykorzystywać pieniądze z POIR nawet w branżach, w których – wydawałoby się – wszystko zostało wymyślone.

Firma Zwoltex ze Zduńskiej Woli uznała, że dobrym rozwiązaniem będzie stworzenie ręczników bakteriobójczych. Do współpracy zostali zaproszeni naukowcy m.in. z Instytutu Włókiennictwa w Łodzi i z Politechniki Łódzkiej. Pozwoliło to na stworzeniu technologii Bio Active Silver ZWOLTEX, w której stosuje się aktywne jony srebra, które hamują wzrost i ograniczają rozmnażanie się bakterii, grzybów czy wirusów. Produkcja nowej linii ręczników wymagała zastosowania nowych urządzeń, dlatego w ramach realizacji projektu zakupiono nowoczesny ciąg technologiczny, w tym krosna pneumatyczne, przewijarki przędzy, aparaty do barwienia przędzy oraz tkanin frotte a także postrzygarki. Zwoltex na badania nad nową technologią uzyskał 7,54 mln zł, czyli ponad 1/3 nakładów, wymaganych do stworzenia nowej technologii (wyniosły one 20,66 mln zł).

Ale w ramach POIR dofinansowane są mniejsze projekty. Przykładem może być maszyna do laminowania szkła, skonstruowana na potrzeby firmy EPO Urbański. Tutaj wartość projektu wyniosła 492 tys. zł, a dofinansowanie z UE sięgnęło 320 tys. zł.

W wyniku realizacji projektu powstał prototyp innowacyjnego urządzenia wraz z dokumentacją techniczną, wynikami badań i atestami umożliwiającymi rozpoczęcie produkcji seryjnej. Łączy ono w sobie dwie technologie laminowania szkła: dwuszybową i jednoszybową. Kompaktowa, lekka, podwójnie uchylna konstrukcja daje duży komfort pracy. W maszynie można laminować szkło jednocześnie na dwóch platformach, co znacznie zwiększa wydajność.

Jeszcze mniejsza kwota została zaangażowana w przypadku firmy Ekotechnologia. Za niespełna 110 tys. (z czego dofinansowanie UE to 71,2 tys. zł) powstał autonomiczny system solarny z modułem komunikacyjnym. Urządzenie składa się ze sterownika solarnego pozwalającego na podłączenie instalacji fotowoltaicznej oraz układu do zdalnego pomiaru warunków pracy. Dane mogą być przesyłane poprzez sieć GSM do internetowej bazy danych. Istnieje także możliwość komunikacji z urządzeniem poprzez komendy SMS. System został także wyposażony w funkcję centrali alarmowej, pozwalającej na ochronę systemu przed kradzieżą. Całość ma lekką konstrukcję, co sprawia, że zestaw może być traktowany jak urządzenie przenośne.

Połączenie z internetem było kluczowe w projekcie firmy Abtech, który dotyczy dziedziny również wydawałoby się niepotrzebującej innowacji. Chodzi o dystrybucję wody pitnej przy użyciu innowacyjnego systemu telemetrycznego służącego do zarządzania dystrybucją wody pitnej. Za 142 tys. zł (z czego z UE firma dostała 92,6 tys. zł) wspólnie z naukowcami z Politechniki Śląskiej firma stworzyła prototyp bezprzewodowego modułu pozwalającego na monitorowanie i zdalne sterowanie dystrybutorami wody pitnej. Urządzenie na bieżąco monitoruje czy butla jest na miejscu i ile jest w niej wody, a kiedy zapasy się kończą wysyła odpowiedni komunikat. Firma szacuje, że nowe rozwiązanie daje oszczędność rzędu 350 zł rocznie na jeden dystrybutor.

Z pieniędzy z POIR mogą skorzystać także firmy, które chcą wdrożyć produkcję opartą na nowych rozwiązaniach. Firma Wikęd za nieco ponad 2 mln zł (z czego niespełna 300 tys. zł pochodzi z Programu) zakupiła ciąg produkcyjny pozwalający na rozpoczęcie wytwarzania nowego typu drzwi zewnętrznych o zwiększonych parametrach termicznych. Zastosowano rozwiązania konstrukcyjne opracowane w ramach własnych prac badawczo-rozwojowych, a autorska metoda wytwarzania skrzydła drzwiowego zgłoszona została do opatentowania.

Przykładów firm, które dzięki pieniądzom z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój stworzyły, rozwinęły czy wdrożyły nową technologie, jest znacznie więcej. A każde takie opracowanie oznacza zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, a więc i zwiększenie jej stabilności.