Do Polski trafiło 200 tys. imigrantów

Ważne zezwolenia na pobyt czasowy ma obecnie około 200 tys. cudzoziemców spoza Unii Europejskiej - poinformował rzecznik prasowy Urzędu do spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. 138 tys. z nich to obywatele Ukrainy.

Urząd do spraw Cudzoziemców podaje, że z 200 tys. obecnie ważnych zezwoleń na pobyt czasowy najwięcej mają obywatele Ukrainy - 138 tys., Indii - 7,7 tys., Wietnamu - 7 tys., Chin - 7 tys. i Białorusi - 5 tys. 64 proc. z nich to osoby w wieku od 20 do 39 lat, osoby w wieku od 40 do 59 lat stanowią 23 proc. osób z zezwoleniami na pobyt czasowy. Młodzież poniżej 20 lat - to 10 proc.

„Najpopularniejszym regionem jest województwo mazowieckie, gdzie aktualne zezwolenia otrzymało około 64 tys. osób, a także województwa: wielkopolskie i małopolskie - po 20 tys. osób., dolnośląskie - 13,5 tys. osób oraz śląskie - 13 tys. osób” - informuje Jakub Dudziak.

Większość cudzoziemców spoza Unii Europejskiej przebywa w Polsce tymczasowo na podstawie wiz. Urząd do spraw Cudzoziemców przypomina, że osoby, które chcą zamieszkać w Polsce na dłużej, składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt - najczęściej czasowy.

„Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. W sumie ważne zezwolenia na pobyt ma obecnie około 290 tys. cudzoziemców spoza UE, w tym około 200 tys. na pobyt czasowy” - informuje urząd.

O zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce - zgodnie z obowiązującymi przepisami - można się ubiegać, jeśli wystąpią okoliczności uzasadniające zamieszkanie cudzoziemca przez dłużej niż 3 miesiące, m.in. w związku z podjęciem pracy, nauką lub pobytem z rodziną. Zezwolenie na pobyt czasowy może być wydane maksymalnie na 3 lata.

Z danych Urzędu do spraw Cudzoziemców wynika, że najczęstszym celem pobytu obcokrajowców jest chęć podjęcia pracy. Dotyczy ona około 65 proc. spraw. 13 proc. spraw uzasadniana jest chęcią przebywania z rodziną, a w około 12 proc. przypadków nauką.

Około 77 tys. aktualnych zezwoleń ma okres ważności poniżej roku, około 71 tys. od 1 do 2 lat, a około 53 tys. od 2 do 3 lat.

