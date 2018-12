Niemcy chcą migrantów tylko z dyplomami

Dziennik „Die Welt” ostro skrytykował w czwartek projekt ustawy regulującej imigrację zarobkową do Niemiec. Zdaniem autorki komentarza Dorothei Siems planowane przepisy spowodują napływ osób bez kwalifikacji.

Projekt ustawy ma być przyjęty przez rząd RFN 19 grudnia.

Poprzeczka dla imigrantów zarobkowych zostanie (w nowej ustawie ) wyraźnie obniżona. To zły kierunek. Niemcy potrzebują imigracji, aby mimo zmian demograficznych, być w stanie wypracowywać dobrobyt. I nic nie stoi na przeszkodzie, by jeszcze mocniej niż dotychczas zabiegać o utalentowane osoby z zagranicy” - pisze Siems. „Ale w obliczu rosnących wymagań cyfrowego świata należy położyć największy nacisk na imigrantów wykwalifikowanych” - czytamy w komentarzu.

Tymczasem opracowany i przedstawiony 20 listopada przez niemieckie MSW projekt, będzie miał - według publicystki - skutek całkowicie odwrotny. Odchodzi on bowiem od bezwarunkowo przestrzeganej dotąd zasady, że imigranci zarobkowi spoza UE muszą mieć ukończone studia lub posiadać wykształcenie zawodowe i dowieść prawdopodobieństwa zatrudnienia na konkretnym stanowisku. W przyszłości również osoby bez żadnych kwalifikacji będą mogły przyjeżdżać do Niemiec w poszukiwaniu możliwości przyuczenia się do zawodu - alarmuje Siems.

W krótkim okresie tutejszy rynek pracy jest w stanie zaabsorbować również pracowników pomocniczych. Ale Niemcy nie powinny powtórzyć błędu z lat 60. i 70. ubiegłego wieku z rekrutacją gastarbeiterów. W czasach kryzysu gospodarczego zostają bowiem tutaj ludzie, którzy korzystają z systemu opieki socjalnej - przypomina komentatorka „Die Welt”. I bez tego w ostatnich latach przybyło do kraju kilkaset tysięcy osób o niskich kwalifikacjach. Trudna integracja na rynku pracy zostanie w ich przypadku jeszcze bardziej skomplikowana przez dodatkową konkurencję” - prognozuje.

Kilku posłów frakcji CDU/CSU w Bundestagu wystosowało list do MSW Niemiec z żądaniem dokonania „wyraźnych poprawek” w projekcie ustawy. Ich zdaniem - wbrew swojej nazwie Ustawa o Imigracji Pracowników Wykwalifikowanych zwiększa możliwości imigracji osób niewykwalifikowanych.

Jak CDU chce to sprzedać swoim wyborcom pozostaje zagadką - podsumowuje Dorothea Siems na łamach.

